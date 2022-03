Pátranie so smutným koncom. Pred pár dňami informovala polícia o prípade, kedy Sihelčan odišiel v sobotu večer z chaty z rodinnej oslavy. Stratil sa a polícia zahájila pátranie. Výsledok však nedopadol podľa očakávaní.

Sihelčan z rodinnej oslavy odišiel, no už sa nevrátil. ČO sa v osudný večer stalo?

Polícia pred pár dňami priniesla informáciu o tom, že v Oravskom Veselom sa stratil 46-ročný Peter, ktorý odišiel z oslavy 50. narodenín na chate Pilsko. Nasmeroval si to do obce Sihelné cez les a kopce, ale stratil sa. Mal zavolať svojím priateľom, ale nedokázal určiť svoju polohu. Preto polícia vyhlásila pátranie, do ktorého sa zapojilo približne 250 ľudí a záchranné zložky aj napriek zhoršenému prístupu.

“Hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Námestove spoločne s mnohými ďalšími aktuálne pátrajú po mužovi, ktorý sa mal stratiť v lese, keď odišiel z rodinnej oslavy z chaty v Oravskom Veselom cez les do obce Sihelné,” napísala pred pár dňami polícia, ktorá však dnes prišla so smutným záverom - muža našli, ale bez známok života.

Týždenník MY Orava priblížil, čo presne sa v osudný večer stalo. “Posledný raz telefonovali priatelia s Petrom po jednej hodine v noci. Vravel, že stratil topánku a je mokrý,“ povedal Igor Janckulík z Oravského záchranného systému OZS pre MY Orava. Strateného muža hľadali do rána, pokračovali o desiatej dopoludnia. Po dvoch hodinách však našli jeho stopy, potom topánky a nakoniec aj telo v potoku, takže pravdepodobne zomrel na podchladenie.