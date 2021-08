Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Pre mnohé dopravné priestupky sa ho preto rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť.

Vodič však na výzvu polície nereagoval. Práve naopak. ,,Dupol“ na plyn a náhle zmenil smer svojej jazdy, pričom mal odbočiť na Tomášikovu ulicu.

Vodič mal následne na parkovisku pred jednou z reštaurácii, ktorá sa nachádza v blízkosti jazera Kuchajda, vyskočiť ešte z idúceho vozidla a dať sa na peší útek k jazeru. Tým, že svoje vozidlo úplne nedobrzdil došlo k stretu s ďalším autom zn. Peugeot, ktoré bolo odstavené na parkovisku.

Po zastavení z auta vystúpila vodičova spolujazdkyňa. ,,Utekajúci" muž si to mal namieriť k jazeru, kde bol však o malú chvíľu dolapený hliadkou. Následnou policajnou lustráciou bolo zistené, že na muža bol trikrát vydaný príkaz na dodanie do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ďalej mu bol jedenkrát vydaný príkaz na zatknutie a taktiež mu bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až do roku 2023.

Osoba bola po spísaní všetkých dokumentov okamžite eskortovaná do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Majiteľovi Peugeotu vznikla škoda vo výške 500 ,- eur.