Miloš tvrdí, že v ten večer si dal len "pár pív." Domov, na sídlisko v Bánovciach sa vrátil 2. júla o desiatej večer. Tam ho už čakal ryšavý kocúrik, ktorý podľa podguráženého majiteľa vraj chytil amok. "Ja som sedel doma v izbe, mal som tam kocúra a kocúr ako keby dostal prepinák. A ja proste v tom afekte som ho chytil a vyšmaril som ho von z okna. Ale neurobil som to naschvál. Utekal som dole za ním, ale on už tam len nehybne ležal," povedal muž. Kocúrik vyletel z okna bytu na piatom poschodí a pád neprežil.

Podľa vlastných slov ho "zobral do vaku", že ho vynesie do prírody. Tam však neušiel pozornému oku mestských policajtov. Majiteľ skončil pred súdom, kde si sypal popol na hlavu. "Je mi to ľúto, nikdy už nič také nespravím. Nechcel som, ja by som neublížil ani muche, nieto ešte živému tvorovi," uzavrel Miloš.

Miloš mal smolu v tom, že kocúr letiaci z okna neunikol pozornosti susedky zo štvrtého poschodia. "Dostali sme oznámenie, že sused, ktorý býva nad jej bytom, vyhodil z okna mačku. Keď sme prišli na miesto, mačka tam už nebola, ale oznamovateľka nám povedala, že s ňou odišiel niekam na bicykli," povedal mestský policajt František Ondrášek. Bánovskí policajti poznajú svoje mesto do detailov, vytypovali si teda trasu, kadiaľ mohol s mačkou ísť a Miloša našli bicyklovať po ceste smerom ku kúpalisku. V ruksaku mal mačku.

"Mačku sme našli u neho v ruksaku. Nakoľko tam bolo podozrenie z trestného činu, kontaktovali sme hliadku z obvodného oddelenia, ktorá si prípad prevzala," uzavrel F. Ondrášek s tým, že s takýmto prípadom sa mestská polícia stretla po prvýkrát.

Podľa hovorcu trenčianskych súdov Romana Tarabusa mala mačka domáca približne 1 rok a vážila do troch kilogramov. Po dopade na betónový chodník pri bytovom dome u nej došlo k zlyhaniu základných životných funkcií a k úhynu. "Súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú prokurátor uzatvoril s obvineným a rozsudkom potvrdil dohodnutý trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu tohto trestu na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov," povedal R. Tarabus. Verdikt je právoplatný.

