Kežmarčan Ľudovít Šromovský vlani 16. februára burtálnym spôsobom zniesol zo sveta svojich rodičov. Najprv zabil otca, potom svoju milovanú mamu. Potom napísal list, na druhý deň pustil plyn v byte a odišiel do obchodného domu a tam vzal predavačku ako rukojemníčku. Zabarikádoval sa s ňou, v malom kumbáli zaistil dvere stolom. Ženu vyslobodili kukláč, podarilo sa to aj vďaka policajnému vyjednávačovi. V tom čase už celé mesto vedelo, že rozrušený muž spáchal hrozný skutok. Telá jeho rodičov totiž objavili hasiči, ktorých privolali k úniku plynu do bytovky na ulici Štefánikovej.

"Po predchádzajúcom slovnom konflikte so svojim otcom Ľudovítom ho fyzicky napadol drevenou hranatou palicou oblepenou lepiacou páskou čiernej farby a opakovane ho, najmenej 15 krát udieral do hlavy a iných častí hlavy. Ten spadol na gauč a ostal tam nehybne ležať," čítal z obžaloby prokurátor Michal Sovič. Ďalej opisoval, ako odišiel Ľudovít do kuchyne, vzal nôž, vrátil sa do izby a otca bodol do krku, potom 11 krát do hrudníka a 2 krát do brucha. Nôž potom umyl a vrátil do kuchyne. Keď sa v ten istý deň popoludní vrátila do bytu jeho mama Magdaléna a zistila, čo urobil, zavraždil aj ju. Vzal ten istý nôž a 12 krát ju bodol do hrudníka a brucha. Odtiahol hu do obývacej izby a prikryl ju dekou.

Rukojemnícka dráma v Kežmarku. Ľudovít dobodal rodičov a potom zajal predavačku. Zdroj: Facebook

V besnení Ľudovít pokračoval na druhý deň. Podvečer vošiel do obchodného domu Tesco s úmyslom zmocniť sa rukojemníka. A tam sa kuchynským nožom s čepeľou dlhšou ako 20 cm úmyselne zmocnil okoloidúcej predavačky Jany. "Na predajnej ploche ovocia a zeleniny ju jednou rukou odzadu chytil okolo krku, pritiahol si ju k sebe a druhou rukou jej priložil nôž ku krku, odtiahol ju do skladových priestorov a od tam prítomných zamestnancov žiadal, aby mu otvorili dvere kancelárie so slovami: Otvorte dvere, lebo ju zabijem, podrežem!," čítal ďalej prokurátor.

Keď vošiel do kancelárie, poškodenú tam násilím držal, opaskom jej zviazal ruky a pred policajtmi, ktorých tam privolali, hrozil, že jej ublíži. Až nadránom sa podarilo policajtom ženu vyslobodiť. Tá utrpela takú akútnu reakciu nastres, že bola dlhodobo práceneschopná.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, desiatky policajtov rôznych zložiek, medzi nimi aj príslušníci Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) z Prešova.