Trenčianska polícia včera informovala o tom, že následkom bodnutia zomrel v jednom z bytov v Dubnici nad Váhom 35-ročný muž. K tragickej udalosti malo dôjsť v sobotu v nočných hodinách. Podozrivá osoba je v rukách polície. No kto to je, vás prekvapí.

V sobotu (9.4.) v nočných hodinách došlo v jednom z bytov v Dubnici nad Váhom k tragédii, pri ktorej zomrel 35-ročný muž. Tým má byť podľa dostupných informácií Tomáš z Ilavy, ktorý mal bývať so svojou manželkou Luciou.

Práve tá je podozrivou z vraždy a policajti ju hneď zadržali. Dôvodom takéhoto činu malo byť údajne fyzické násilie zo strany muža. V deň tragédie sa na sociálnej sieti rozvírila búrlivá diskusia a vyjadrili sa aj známi mladej rodiny.

"Čo viem ja, tak trýznil, týral a šikanoval, tak to zobrala asi rodina do vlastných rúk. Mám informácie, že týral ženu, napadol aj babku, proste degeš. Frustráciu si vybíjal doma na rodine a pred druhými bol chrumkavý. Všetci sa tu rozplývajú, ale pritom to bol trýzniteľ," napísal na margo zavraždeného Tomáša Ondrej.

Čo sa však naozaj stalo a aký bol skutočný motív tohto činu, polícia ďalej prešetruje. "Viac informácií momentálne nie je možné poskytnúť, nakoľko stále prebiehajú potrebné procesné úkony. Bližšie informácie k udalosti poskytneme neskôr," uviedla trenčianska polícia. Správu budeme aktualizovať.