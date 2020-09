Naraz ochorela obžalovaná, ako aj jej advokátka.

Maródka to istí?!

Michal, otec nešťastnej dievčiny, neskrýval svoj hnev. „Obidve si robia, čo chcú. Verili sme, že v piatok konečne padne rozsudok, veď prípad sa ťahá už viac než štyri roky. Všetci to znášame veľmi ťažko. Tragické chvíle, ktoré sme zažili 29. mája 2016, sa nám pri každom pojednávaní vybavujú v mysli nanovo,“ hovorí s povzdychom otec.

Miška bola veľmi pekné, šarmantné a dobré dievča. Zdroj: archív M.Č.



„Stále na dcéru myslíme. Mala mnoho plánov, túžila byť kynologičkou. Nič z toho si už nesplní, lebo nezodpovedná vodička zmarila jej sny,“ hovorí nešťastný otec. Okresný súd v Trebišove vo veci rozhodol v priebehu necelého roka. „Košický krajský súd to naťahuje tri roky, keďže v danej veci sa viac odročuje, ako koná a najčastejšie pre PN-ku tých dvoch,“ zdôrazňuje Michal.

Naposledy sa vinníčka postavila pred sudcu v prvý júlový deň.

Súdnych znalcov ako maku

Záver posudku, ktorý znalec vypracoval na žiadosť obhajoby ešte začiatkom tohto roka bol, že nezistil u obžalovanej závislosť na alkohole ani iných psychotropných látkach. Sudca preto rozhodol o vypočutí ďalšieho znalca z odboru toxikológia a alkohológia a vyhovel aj návrhu obhajoby o vypočutí znalkýň, ktoré vypracovali posudky ešte na prvostupňovom súde.

Smrteľná trojkombinácia - chľast, lieky, auto

Záležitosť pritom vyzerá jednoducho. V prípravnom konaní sa obžalovaná vyjadrila jasne. „V osudný deň som varila polievku, popritom som popíjala. Vypila som tri poháriky 40-percentnej vodky. Dva dni som nejedla, možno aj to zosilnilo účinky alkoholu. Nepamätám si, ako som sadla do auta, ani kam som chcela ísť. Prebrala som sa, až keď ma záchranári nakladali do sanitky,“ vypovedala vtedy Trebišovčanka. Dodala, že dnes už bývalý manžel Krisztián jej údajne na druhý deň pri návšteve v nemocnici povedal, že mu niekto zobral štyri tablety diazepamu. „Najprv som si myslela, že ich potrebovala moja matka, ktorá má kľúče od bytu. Nepotvrdilo sa to. Vychádza mi preto, že som ich užila ja, ale kedy, nespomínam si!“

Pozostalí - babka, otec a mama. Zdroj: Daniela Pirschelová

Ignorovanie príbuzných

Pozostalých trápi aj to, že obžalovaná, ktorá žije s novým partnerom a malou dcérou v Trebišove, sa im za to, čo spôsobila, nikdy neospravedlnila. „Namiesto, aby sa postavila problému čelom, hľadá cestičky, ako by sa trestu za svoj skutok vyhla. Vôbec ju nezaujíma, ako trpíme, keď sa toľko rokov musíme zaoberať touto, pre nás mimoriadne bolestivou udalosťou,“ uzavrel otec.

Miroslava F., ktorá na mol opitá a pod vplyvom liekov spôsobila jazdou v protismere smrť Michaely sa pozostalým dodnes neospravedlnila. Zdroj: archív

Čo sa stalo v máji 2016

Pri čelnej zrážke 29. 5. 2016 medzi Vojčicami a Horovcami narazila do auta Michaely podgurážená Trebišovčanka Miroslava, jazdiaca v protismere. Tá mala v krvi v čase nehody 2,55 promile alkoholu a tachometer sa v čase nehody zastavil na čísle 131 km/h. Okrem toho užila pred jazdou štyri tabletky diazepamu. Trebišovský okresný súd ju v apríli 2017 uznal vinnou a poslal za mreže na 8 rokov. Zároveň jej doživotne zakázal šoférovať. Obhajoba sa okamžite odvolala, a spis putoval na Krajský súd v Košiciach. Prípad dodnes nie je ukončený. Termín ďalšieho pojednávania súd zatiaľ nevytýčil.

