Tragická nehoda sa stala 27. apríla na rýchlostnej ceste R1 pri obci Hosťová. Do auta, v ktorom sedela Simonka a Lukáš, čelne narazilo auto jazdiace v protismere. Šoféroval ho Jozef (†59), veterinár a zároveň starosta obce Trnovec, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Zrážka stála život aj mladého Lukáša (†23), Simonka (22) zase skončila s ťažkými zraneniami v nemocnici. Podľa jej mamy Lucie, Jozef sa mal vracať z karu, na ktorom sa posilnil pred cestou alkoholom, čo však polícia dodnes nepotvrdila, ale ani nevyvrátila!

„Za spravodlivosť budeme bojovať, chceme, aby sa všetci dozvedeli, že Jozef mi dokaličil dcérku a zabil Simonkinho partnera. To všetko pre svoju nedbanlivosťou a jazdu pod vplyvom alkoholu,“tvrdí Simonina mama Lucia.

„Drahí priatelia, v sobotu 27. júna to boli dva mesiace, čo sa stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomrel mladý chlapec Lukáš, ktorý mal iba 22 rokov, život pred sebou a veľmi dobré srdce. Moja dcéra bola vážne zranená a to vinou pána dokonalého starostu a veterinára Jozefa Kotvana,“ napísala na sociálnu sieť.

Podľa Luciiných slov bol Jozef v osudný deň na pohrebe v Hosťovej, kde pil s vplyvnými ľuďmi, ktorí ho vraj vzápätí pod vplyvom alkoholu nechali sadnúť do auta a odísť. „Nikoho z týchto vplyvných ľudí nehryzie svedomie? Mohli tomu zabrániť, ale nestalo sa. Do dnešného dňa sa neozvala ani jeho manželka, že jej to je ľúto. Je notárka, asi má známosti, keď sa nikde nehovorí o alkohole a jeho syn sa však postaral, aby všetky komentáre boli zmazané. Ani vyšetrovanie nie je ešte ukončené. Je to podľa vás normálne?“ pýta sa zúfalá matka.

