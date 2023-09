Nič by sa nestalo, keby dbali na bezpečnú vzdialenosť. Tá spôsobila zrážku až piatich osobných vozidiel v stredu (6.9.) krátko po pol štvrtej popoludní v Košiciach. „Išli sme do Optimy a z diaľky pozeráme, že nejako veľa áut na kope, potom aj čierny dym sme si všimli. My sme boli našťastie v protismere, na druhej strane cesty, takže sme v pohode prešli,“ opísal pre Plus JEDEN DEŇ svedok nehody Ján.

Zrážka sa totiž stala na dvojprúdovke smerom von z mesta, k mestskej časti Pereš. „Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo zn. Kia Ceed po viadukte v smere od Moldavskej ulice, musel vozidlo náhle zastaviť, aby nenarazil do kolóny vozidiel idúcej pred ním. Bezprostredne po tom z dôvodu nedodržania vzdialenosti medzi vozidlami do zadnej časti jeho vozidla svojou prednou časťou narazilo vozidlo zn. VW Passat,“ informovala náš portál Lenka Ivanová, hovorkyňa košickej polície.

Do zadnej časti Passata narazila Toyota, do tej zasa Škoda Felícia. Posledným účastníkom, ktorý narazil do štyroch vozidiel pred sebou, bola vodič Audi. „Po zrážke došlo k požiaru vozidiel zn. Škoda Felícia a Toyota,“ dodala Ivanová.

Práve vodič Škody utrpel aj zranenia, ktoré si vyžiadali len jednorazové vyšetrenie. K zraneniu iných účastníkov nedošlo

U všetkých vodičov bola na mieste vykonaná aj dychová skúška, výsledok bol u všetkých negatívny. „Miera zavinenia jednotlivých účastníkov dopravnej nehody a presná príčina jej vzniku je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ skonštatovala hovorkyňa košickej polície.

Ján, ktorý nehodu videl povedal, že na tomto úseku nie je „lepenie sa“ na idúce vozidlá ničím výnimočným. „Či ja, alebo manželka, ak ideme z práce, bývame na Pereši, tak vidíme, že buď vodič za nami sa natlačí na nás, alebo okolo nás takto vodiči tlačia autá pred nimi. Neviem, či si myslia, že ak sa nalepia na auto pred sebou, sa tá kolóna urýchli?! Nikto nestojí na ceste dvadsať minút a jazdí striedavo jednotka-dvojka len tak, zo srandy,“ dodal s tým, že komplikácie a nervozita stúpajú práve v pracovných dňoch počas školského roka.