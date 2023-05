Rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu preletela reprezentantka Slovenska v cyklistike Kristína Tichá (18) cez výtlk. Kým ona brutálny pád prežila, o jej drahom bicykli sa to povedať rozhodne nedá. Stroj v hodnote 7 200 eur zostal roztrieskaný na súčiastky. Cyklistka teraz žaluje župu.

Kristína, jej otec, strýko a rodinný kamarát v roku 2020 trénovali na blížiace sa preteky. Na bicykloch šli v rade za sebou cez Považskú Bystricu, keď za kruhovým objazdom natrafili na mega výtlk. Ten lemoval kanál na ceste. Prvý cyklista, Kristínin strýko, sa mu stihol vyhnúť. Mladučké dievča však šlo v tesnom závese za ním a oboma kolesami vletelo priamo do jamy s ostrými okrajmi.

Kristína v čase, keď sa nehoda stala, reprezentovala Slovensko za juniorky v rámci horskej aj cestnej cyklistiky. Aktuálne už jazdí za ženy a trénuje v Akadémii Petra Sagana. Nehoda sa jej stala pri tréningu. „Šli sme štyria. Predo mnou išiel strýko Vladislav, ja možno necelý meter za ním. Mohli sme ísť tak 40-kilometrovou rýchlosťou. On sa stihol výtlku vyhnúť, ale ja som po ňom prešla oboma kolesami. Bola to dosť hlboká jama s ostrými hranami. Spadla som z bicykla, ten sa šúchal do stredu cesty,“ opísala Kristína nepríjemnú udalosť.

Kým ona utrpela len odreniny, bicykel mohol ísť po páde rovno do šrotu. „Mal defekt na oboch kolesách, poškodil sa rám bicykla, praskla prilba, zničila som topánku – tretru, pokazila sa radiaca páka aj prehadzovačka, galusky, plášte, kolesá, sedlo bicykla. Zlomila som aj okuliare, cyklistické nohavice,“ povedala Kristína. Škody na bicykli dosiahli výšku približne 7 200 eur.

„Bicykel, aký mala Kristína, je v plnej výbave. Na pretekoch sa jazdí aj rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu, tam tá výbava musí byť na najvyššej úrovni, pretože pri takejto rýchlosti už ide o život,“ povedal svedok udalosti Lukáš Ďurec, ktorý šiel v rade ako posledný a videl ako Kristína letí k zemi.

Ako prvý šiel Vladislav Taraba, ktorý vraví, že si tiež všimol neoznačený a hlboký výtlk na poslednú chvíľu. „Stihol som ho len tak-tak obísť a potom som už len počul ako Kristína spadla,“ opísal. Po Kristíne vletel oboma kolesami do výtlku aj jej otec Miloš, ktorý šiel ako tretí v rade. „Ja som stihol brzdiť, ale aj tak som prešiel cez výtlk a vyfučali mi obe kolesá,“ povedal Miloš, ktorý Kristíne musel kúpiť nový bicykel aj výbavu.

Kristína žiada od súdu uznať náhradu škody vo výške viac ako 4-tisíc eur. Žaluje pritom správu ciest, ktorá patrí pod Trenčiansku župu. Jej predseda Jaroslav Baška je pritom sám vášnivý cyklista a župa ročne investuje množstvo peňazí do výstavby nových cyklotrás. Župa sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu bráni a spochybňuje miesto, kde sa škoda stala aj to ako k udalosti došlo.