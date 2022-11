Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne obvinil 28-ročného muža za obzvlášť závažný zločin vraždy a zločin sexuálneho násilia. V utorok (22.11.) sa rozhodovalo na Okresnom súde v Trenčíne o jeho vzatí do väzby. Pred súd ho predviedli príslušníci policajného pohotovostného útvaru. Sudca pre prípravné konanie napokon rozhodol, že Matej poputuje do preventívnej väzby. Sám sa k tomuto hroznému činu aj priznal. V prípade dokázania viny mu hrozí až 20-ročné väzenie.

Obvinený sa k celej veci pred novinármi odmietol vyjadriť. Prokurátor Matúš Pavlík potvrdil, že sudkyňa dnes vzala obvineného do preventívnej väzby z dôvodu, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti a rozhodnutie je právoplatné. "Môžem potvrdiť, že sa muž priznal k spáchaniu trestnej činnosti. To, aký bude jeho postoj ďalej, nevieme. Aj právna kvalifikácia skutku sa môže ďalej vyvíjať a meniť," povedal Pavlík. Doplnil, že muž bol už aj predtým dvakrát právoplatne odsúdený.

