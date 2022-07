V sobotu (2.7.) krátko pred 20:30 hod. došlo na ceste ll/581 medzi Bzincami pod Javorinou a Starou Turou k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela jedna osoba. Vodič z druhého vozidla, ktorý nehodu spôsobil, z miesta ušiel. V pondelok (4.7.) súd v Novom Meste nad Váhom rozhodol o jeho vzatí do väzby.

Polícia obvinila v súvislosti so sobotňajšou tragickou nehodou pri Lubine v okrese Nové Mesto nad Váhom 34-ročného Radoslava, vodiča Seatu Leon z prečinu usmrtenia v súbehu s prečinom neposkytnutia pomoci. Zrážka dvoch osobných áut si vyžiadala život 41-ročného muža, ďalší traja ľudia sa ľahko zranili. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Policajný vyšetrovateľ po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Na rozhodnutie si počkal 34-ročný muž v cele policajného zaistenia a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. O jeho vzatí do väzby v pondelok rozhodol Okresný súd v Novom Meste nad Váhom a 34-ročný muž do väzby poputuje.

