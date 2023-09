Výbuchy a streľbu si zažili obyvatelia Fedákovej ulici v bratislavskej časti Dúbravka v noci zo stredy na piatok. Ich sused Matej (†32) po nich strieľal, odpaľoval pyrotechniku. Troch ľudí zranil, pri policajnom zásahu napadol nožom a bodol ním aj člen hliadky. Druhý policajt ho v sebaobrane zastrelil. Susedia sa na problémové správanie útočníka sťažovali na polícii viackrát, podávali trestné oznámenia. Spolunažívanie na sídlisku im totiž ustavične znepríjemňoval výbuchmi z pyrotechniky, striekal slzotvorný sprej do výťahu, strieľal z okna po holuboch.

Nebohý agresor býval v byte s rodičmi, jeho mama je údajne chorá a otec často cestoval na služobné cesty. Mateja vnímajú susedia ako čudáka, ktorý niekedy aj týždne nevychádzal z domu. Podľa známej psychiatričky Danici Caisovej do hlavy nikomu nevidno a keby sme takéto konanie vedeli predvídať, tak sa to nestane: “Vyzeralo to tak, že jeho streľba bola nemotivovaná. Nemal vytypovanú konkrétnu osobu, ktorej by chcel ublížiť. Ale akoby strieľal bezcieľne. A to je vždy podozrivé z duševnej choroby."