Ako je to možné, že na Slovensku mohol pôsobiť mafiánsky gang, ktorý nemá v Európe obdobu? Okolo 80 brutálnych popráv, obete pomleté v mlynčeku, podvody s DPH a ilegálna výroba tabakových výrobkov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Bohdan Čeľovský v tom má jasno.

V Pezinku sa včera začal proces s hrobárom mafiánskej skupiny sátorovcov Lehelom Horváthom. Známym sa stal aj tým, že mal v roku 2018 podhodiť svoju zbitú manželku Ivetu levici. Ide o jeho tretiu manželku, skončila vtedy na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Šokujúce slová na adresu celého gangu včera povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Bohdan Čeľovský, korý prečítal obžalobu. Podľa neho ich pôsobenie nemá v Európe obdobu.

„Mali kúpených skorumpovaných funkcionárov polície, ktorí im umožňovali úspešne páchať trestnú činnosť, aj tú najbrutálnejšiu. Ako ste počuli z obžaloby, neštítili sa ani pomlieť pozostatky jedného svojho člena a vražda pre nich neznamenala nič mimoriadne. Robili to ako na bežiacom páse," šokujúco povedal prokurátor. Osobne nemá informáciu o tom, že by niekde v Európe pôsobila a bola stíhaná zločinecká skupina za približne 80 vrážd, ako sa pripisuje sátorovcom.

„Nemám informáciu, že by minimálne v strednej Európe pôsobila zločinecká skupina, ktorá by mala na svedomí 80 vrážd. Možno niekde na juhu Talianska, ale nemám to overené," povedal prokurátor.

Lehel Horváth čelí obžalobe za štyri vraždy, jednu úkladnú vraždu, skutok podporovania a zosnovania zločineckej skupiny, krádež 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede.

