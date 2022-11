Bývalý hasič Henrich Pavlovčin (49) z Tatranskej Štrby (okres Poprad) vraví, že keď po úraze skončil ako invalid, chcel si privyrobiť. Keďže v minulosti brigádoval v pohrebnej službe, prihlásil sa na inzerát.

V Poprade totiž hľadali výpomoc. Dohodli sa s konateľkou spoločnosti Acheron Ivanou Padrasovou. "Mal som pre nich pracovať za mesačný príjem od 1100 do 1300 eur podľa výjazdov k nebohým," vraví.

Dohodli sa ústne. "Čakal som, kedy mi vyhotoví pracovnú zmluvu, no stále to oddiaľovala a vyhovárala sa na niečo," dodáva Pavlovčin. Vraj prvú výplatu dostal v januári 2022 v hotovosti a potom aj ďalšie dva mesiace: "Moji kolelgovia dostali v marci covid a ja som ich musel zastupovať, chodil som v kuse do práce a už som to nezvládal. Zavolala mi, či sa vrátim do práce. Povedal som, že nie. No zbytok mzdy za odpracovanú prácu mi nevyplatila." Nevyplatením mzdy za marec tohto roka mu vznikla škoda vo výške 1300 eur.

Jeho prípadom sa zaoberal aj Inšpektorát práce v Prešove. Jeho inšpektorom konateľka firmy uviedla, že mala v období január až marce brigádnika Pavlovčina a bol u nich iba na skúšku: "Chodil s kolegami na výpomoc a skúšku. Pracoval každý deň, keď bolo treba." Na otázku, či s ním mala uzatvorený pracovnoprávny vzťah, odvetila, že nie. Inšpektori v protokole uviedli, že firma si nesplnila povinnosť vo Sociálnej poisťovni a že spoločnosť porušila zákaz nelegálneho zamestnávania a uložili jej prijať opatrenia.