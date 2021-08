O udalosti píše portál tvnoviny.sk.

Na ministerstve vnútra a ústredí práce mala fungovať zločinecká skupina, ktorá vraj z verejných obstarávaní vytiahla milióny. Jeden z obvinených, ktorý mal byť jej súčasťou, sa priznal.

Peter Lamač figuruje v tejto schéme celkom vysoko, na druhom stupni riadenia. Svojím priznaním potvrdzuje podozrenia o tom, čo všetko sa malo diať v pozadí.

Podnikať začal už v 90-tych rokoch. Neskôr vybudoval reklamnú agentúru a zoznámil sa s Petrom Petrovom alias Tigrom. Pre mnohých doteraz neznáme meno Petra Lamača sa objavilo v uznesení vyšetrovateľa NAKA medzi ďalšími 10-timi mužmi. Viní ich zo založenia zločineckej skupiny, ktorá mala fungovať na rezorte vnútra i ústredí práce.

NAKA Zdroj: TV NOVINY

„Je pravdou, že sa sčasti priznal. Ale nebudem bližšie komentovať v akom rozsahu," povedal nám špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Podnikateľ ale odmieta, že by bol členom akejsi zločineckej skupiny. Pred sudcom však prisľúbil spoluprácu a povedal, že bude hovoriť aj o veciach, ktoré v uznesení nie sú. „Čo sa týka skutkov uvedených v uznesení o vznesení obvinenia tak ako to je popísané do značnej miery je to pravda," vyplýva z výsluchu Petra Lamača pred sudcom Špecializovaného trestného súdu Emilom Klemaničom.

Petra Lamača čaká ešte oficiálny výsluch pred vyšetrovateľom. Je vo väzbe už niekoľko dní.

Prečítajte si tiež: