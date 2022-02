Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach po vykonaní potrebných procesných úkonov a zabezpečení dôkazov vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy 38-ročnej žene zo Spišskej Novej Vsi. "Tá v presne nezistenom čase z pondelka na utorok (zo 14.2. na 15.2.), v úmysle usmrtiť svoju 15-ročnú dcéru, túto opakovane napadla ostrým predmetom, pravdepodobne nožom, v jednej z izieb bytu v Spišskej Novej Vsi. Tínedžerka, ktorá bola v byte nájdená bez známok života v utorok dopoludnia, na mieste podľahla viacerým bodno-rezným poraneniam v oblasti hrudníka, krku a hlavy," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, dodala, že polícia miesto činu dôkladne zadokumentovala a zaistila viacero stôp, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu.

Susedia tesne po odhalení tragédie prezradili, že neďaleko bytu, v ktorom došlo k hroznému činu, bývajú starí rodičia mŕtveho dievčaťa z maminej strany. Práve babka sa snažila dovolať dcére Eve a vnučke Bianke, keď žiadna z nich nereagovala, ani nezavolala späť, vybrala sa k nim. Nevedela sa však dostať do bytu, zalarmovala preto políciu a hasičov. Tí sa museli do bytu zlaniť. Po vstupe našli dievča ležať na posteli, jej matka bola vedľa na podlahe. Všade bolo plno krvi. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová tesne po tragédii potvrdila, že dievča († 15) nejavilo už známky života, 38-ročnú zranenú ženu previezli záchranári do miestnej nemocnice.

Tínedžerka mala mať na tele viacero bodných rán, čo polícia neskôr potvrdila. Tie jej údajne mala zasadiť práve jej matka. Po incidente sa žena pokúsila o samovraždu. Mala sa predávkovať liekmi, okrem toho boli na jej tele viditeľné vonkajšie zranenia. Pri bytovke, kde sa incident odohral, postávali v utorok hlúčiky ľudí. Rozprávali sa o udalosti, ktorá mnohých dojala až k slzám.

Jedna zo žien, ktorej dcéra bola spolužiačka nebohého dievčaťa, prezradila, že Bianka v pondelok pri dištančnom vyučovaní oznámila pedagógovi, že od utorka sa nebude pripájať na výučbu, lebo je chorá. Učiteľ síce bol prekvapený, ale uzavrel všetko tak, že musí mať ospravedlnenie buď od lekára, alebo od matky. Po rozvode rodičov sa otec odsťahoval. S mamou nebýval ani jej starší syn.

Spišiaci sú zhrození z toho, čo sa stalo v ostatných dňoch v ich meste. "Od začiatku tohto týždňa zomreli u nás traja mladí ľudia a všetci odišli násilnou smrťou. V pondelok na našom sídlisku vyskočil z piateho poschodia 21-ročný chlapec. Nechala ho frajerka, tak to nezvládol. Rovnako v pondelok sa zastrelil v garáži bývalý policajt. Dnes odišla Bianka. Nerozumiem, čo sa to u nás deje," povedala so slzami v očiach v deň odhalenia vraždy pani Judita.

"Obvinenej žene po dokázaní viny hrozí za tento skutok, spáchaný na chránenej osobe, trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsať päť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvinenej ženy do väzby," uviedľa ďalej policajná hovorkyňa. Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia nebude poskytovať žiadne bližšie informácie.

