V nedeľu 4. decembra pri policajnej razii kukláči vtrhli do domu v centre Popradu pri kruhovom objazde. Po istom čase odtiaľ vyvliekli Alberta (48), ktorý v obrovskom ale veľmi schátralom dome býval so svojimi rodičmi. Vraj tam mal spolu s rodičmi väzniť mladú ženu. Po čase sa jej údajne podarilo z mobilu poslať správu známemu do Čiech a ten zalarmoval políciu.

No a keď pred dom prišli muži zákona, vraj ju zachránili iba jej duchaprítomnej reakcii po tom, ako im cez okno vyslala SOS signál, keďže rodičia Alberta hliadke tvrdili, že ona tam nie je. Lenže zbadali svetelný signál a ich naliehanie vyšla von. Tvrdila, že je v poriadku, no popritom im ukázala gesto týranej ženy. Preto ju policajti pod zámienkou, že ju potrebujú vypočuť, odviedli preč.

Podľa oficiálnej policajnej verzie sa mladá žena s Albertom dohadovala na práci v Česku. Pred vycestovaním mali prespať v dome v Poprade, v ktorom dlhodobo žijú jeho rodičia. No a následne ju tam mal držať násilím a vyhrážať sa jej, že ak odíde, ublíži nielen jej ale aj jej deťom. A svoje vyhrážky mal pritvrdiť zbraňou, ktorú mal pri sebe. "Taktiež sa mal voči poškodenej niekoľkokrát dopustiť aj mravnostnej trestnej činnosti," uviedla polícia v statuse na sociálnej sieti.

Po domovej prehliadke policajti zadržali nielen Alberta, ale aj jeho rodičov - otca Alberta (74) a mamu Janu (71). Ich syn nakoniec skončil vo väzbe, rodičov prepustili. No všetkých obvinili zo zločinu pozbavenia osobnej slobody formou spolupáchateľstva a Alberta navyše aj zo zločinu znásilnenia.

Lenže podľa viacerých Popradčanov obvinený muž a poškodená žena spolu žili už dlhší čas. „Niektorí členovia tej rodiny majú zvláštne prejavy, sú čudní. Majú nevyspytateľné správanie, najmä mama rodiny. Raz je úplne milá, v pohode a inokedy sa musíte obávať, aby ste od nej nedostali palicou po hlave. Pred rokmi ktosi do toho domu, kde mal starý pán prevádzku na opravu kancelárskych strojov, hodil výbušninu. Tá rodina, nemá dobrú povesť. Albert bol odmala neriadená strela," vraveli nám viacerí. Na zanedbanej, kedysi honosnej stavbe, doteraz chátrajú reklamy na niekdajšiu podnikateľskú činnosť najstaršieho obyvateľa domu.

No ešte horší názor majú miestni obyvatelia na údajnú poškodenú ženu. "Nestarala sa o svoje deti, rada využívala iných. Ona má divnejšiu povahu ako oni, ktorí jej navyše aj finančne pomáhali. A keď prestali, nabehli k nim policajti," dodali miestni.

Poznáte signál týranej ženy? „Medzinárodné gesto #signalforhelp znamená žiadosť o pomoc v ťažkej situácii domáceho násilia. Obeť ho môže ľahko použiť napríklad pri videohovore bez toho, aby zanechala digitálnu stopu, alebo pri kontakte s inou osobou. Stačí zdvihnúť ruku, schovať palec do dlane a potom okolo neho ohnúť ostatné prsty,“ uviedla polícia.

Psychológ Marek Madro z psychologickej poradne IPčko pripomína, že je veľmi dôležité, aby tento signál nepoznali iba obete, ale aj spoločnosť. Privolať pomoc si však vieme aj inak.„Prevádzkujeme krízovú linku pomoci aj cez video a veľakrát sa nám stáva, že tie ženy nevedia odkomunikovať, čo sa deje, pretože sú napríklad zatvorené v skrini. Bez toho, aby prehovorili, nám zavolajú, spustia video, na ktorom síce nič nevidieť, no zato počuť plač ženy v tlmenom prostredí. A potom už nasleduje pomoc našich psychológov,“ opisuje Madro.