Rektorka Akadémie PZ a expertka na trestné právo Lucia Kurilovská priznáva, že aj ju v prvom momente prekvapila informácia o tom, že odsúdený mieri na slobodu. „Hoci sa zdá, že si odsedel z deväťročného trestu len tri roky, čo mnohým pripadá neuveriteľné, nie je to tak, tá informácia je mätúca. Všetko je v súlade s tým, ako máme nastavený trestný zákon, ináč by súd o žiadosti nepojednával,“ vysvetľuje doktorka Kurilovská.

Vyšetrovacia väzba

Dodáva, že tie tri roky zo samotného trestu sedia, ale bola mu k tomu započítaná aj väzba, kde po spáchaní činu skončil. „Máme ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že pri zločine možno požiadať o podmienečné prepustenie po dvoch tretinách trestu, ale ak ide o osobu, ktorá pred spáchaním trestného činu nebola vo výkone trestu odňatia slobody, vtedy môže požiadať o prepustenie po uplynutí polovice trestu - a podľa môjho názoru sa presne toto stalo v danom prípade,“ hovorí expertka na trestné právo s dodatkom, že odsúdený len využil svoje právo a súd mu vyhovel.

Maximálna pálka

Lucia Kurilovská však poukazuje na to, že súd mu dal tú najvyššiu možnú mieru podmienečného trestu, až 7 rokov s mnohými podmienkami a obmedzeniami, ktoré ak poruší, skončí opäť vo väzení. "Mohli by sme to prirovnať skoro k domácemu väzeniu. Predpokladám, že bude mať domácu stanicu spárovanú s elektronickým monitorovacím zariadením, nesmie vycestovať do zahraničia. Od deviatej hodiny večer do piatej hodiny rannej sa musí zdržiavať na adrese, ktorú uviedol. Platí zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok. Tri roky bude pod dohľadom probačného úradníka. Kedykoľvek mu môže ´pípnuť´ stanica s tým, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorú prístroj automaticky vyhodnotí. Oklamať ju nemožno, keďže skenuje tvár osoby, ktorá ju vykonáva,“ spomenie zaujímavé informácie.

Na alkohol musí zabudnúť

Prízvukuje, že k dychovej skúške ho môžu vyzvať aj probačný úradník alebo vyslaní policajti. "Je to náročné, ale prepustený na podmienku musí dodržiavať všetky obmedzenia bez akýchkoľvek výnimiek, ináč sa mu podmienečné prepustenie skončí a on sa vráti za mreže," uzatvára Lucia Kurilovská.

