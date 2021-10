Viacerí Košičania z tragédie obviňovali radných, ktorí krátko pred udalosťou požehnali rozmiestnenie modrých tabuľ s textom, že úsek je v zimnom období neudržiavaný.

Hoci Jozefova rodina takmer okamžite podala na správcu chodníka trestné oznámenie, prípad ešte stále nie je vyriešený.

„Otec spadol 10. januára 2020 a hneď na druhý deň som kontaktoval políciu, kvôli trestnému oznámeniu. Táto vyšetrovala prípad, až napokon v decembri vyšetrovanie zastavila pre nedostatok dôkazov,“ popisuje sled udalostí Jozefov syn Matej (33).



Začiatkom februára 2021 právny zástupca rodiny poslal elektronicky mestu žiadosť o mimosúdne vyrovnanie. „Mesto zareagovalo až tento rok v auguste. Informovalo, že musí zistiť, aké má správca chodníka, ktorým je bytový podnik, poistné krytie udalosti. Zároveň ich zaujímalo, aké sú naše predstavy o odškodnom. Oznámili sme im, že požadujeme 50-tisíc eur pre každého z pozostalých, čo znamená pre mamu, sestru a mňa. Odvtedy sa nám mesto neozvalo,“ hovorí Matej.



Prízvukuje však, že postoj radnice sa mu nepozdáva. „Nemyslím si, že je náročné zistiť si výšku odškodného, ktoré môže poisťovňa vyplatiť. Sám pracujem v podobnom odbore a aj preto viem, že strany musia komunikovať, ináč to nejde,“ neskrýva sklamanie Jozefov syn. Zdôrazňuje, že mama ani on so sestrou sa stále nedokážu spamätať z náhleho a dramatického odchodu otca. „Bol úplne zdravý, športoval. Pitevná správa potvrdila, že otec bol zo zdravotnej stránky v úplnom poriadku, zomrel na následky pádu,“ dodal Matej.