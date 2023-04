Miška sa do povedomia Slovákov dostala skrz strašné nešťastie, ktoré sa prihodilo na pôde Akadémie policajného zboru. Jej inštruktor Vladimír Šeparnev ju počas krúžku prvý marcový deň nešťastne postrelil, pričom jej spôsobil zranenia, ktorých následky si mladé dievča bude niesť už do konca života. Okrem toho sa musí zmieriť s tým, že hoci v minulosti hrávala futbal a venovala sa atletike, teraz športovať už pravdepodobne nebude možné.

Kadetka utrpela ťažké strelné poranenie v oblasti hrudníka, v rámci ktorého došlo aj k prerušeniu miechy v hrudnej časti chrbtice. Od miesta priestrelu je teda nadol ochrnutá, pričom jej museli operačne odstrániť aj časť pľúc z dôvodu ich devastačného poškodenia. "Si myslíte, že ste na policajnej akadémii a že čo by sa vám tak mohlo stať," povedala v minulosti Miška pre Markízu. "Vedela som hýbať len rukami. Aj tie som mala také opuchnuté, slabučké," dodala.

Televízia zároveň upozornila na to, že minister vnútra Roman Mikulec navrhne prezidentke Zuzane Čaputovej odvolanie rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej. Od akademického senátu si však ešte predtým musí vyžiadať stanovisko, bez ktorého návrh na odvolanie nemôže podať.

Po osudnej rane mala podľa svojho advokáta Marka Polakoviča Miška kričať, pričom spadla na zem. "Cítila veľkú bolesť a volala na inštruktora, aby jej zavolal záchranku. On sa však nevedel ani pohnúť a iba tam stál. Záchranku jej zavolala spolužiačka," konštatuje Polakovič. Inštruktor si doteraz nedokáže vysvetliť, ako sa mu do zbrane dostal "ostrý" náboj.

Na povrch však teraz vyplávalo šokujúce zistenie. Advokát Marko Polakovič priblížil, čo sa v osudný deň na krúžku odohralo. "Oni mali také cvičenie, ktoré inštruktor nazval duel, že budú strieľať na seba, čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou. Najskôr on ukazoval s iným dievčaťom, ako sa to má robiť, no a potom všetci štyria, že kto bude rýchlejší. V rámci tohto duelu vyšla tá rana z jeho zbrane," konštatuje Polakovič s tým, že to prebiehalo nejako tak, že keď vystrelili, ten náboj odtiaľ vyhodili a dali tam nový. Potom si spätne napáskovali do zásobníkov cvičné náboje, zásobníky si dali na opasok a znovu takto išli. Zásobníky mal mať každý dva.

Všetko mali zachytiť bezpečnostné kamery. Je na nich vidieť aj to, čo inštruktor robil, keď sa spamätal. "Viackrát opustil strelecký areál. Vyšiel von, vrátil sa, vyšiel von, vrátil sa. Existovalo podozrenie, či sa takto náhodou nemohol zbaviť zásobníkov, ktoré mal pri sebe," konštatuje Polakovič s tým, že psovodi to tam však prehľadali a nenašli nič.

Pre samotného advokáta je tento prípad iný. "Riešime viaceré podobné prípady obetí trestných činov a každý z nich má svoje špecifiká. Tento sa trochu odlišuje tým, že obeťou trestného činu sa stala budúca príslušníčka polície a páchateľom je osoba, ktorá bola tiež súčasťou polície, hoci len ako civilný zamestnanec."

Miška sa podľa neho má primerane svojmu stavu, no je to veľká bojovníčka. "Zvláda to tak, že bojuje a nevzdáva sa, čo je s ohľadom na povahu jej zranenia obdivuhodné, ale niekedy je to pre ňu naozaj veľmi ťažké," komentuje Polakovič. Pre dievča vznikla aj verejná zbierka, ktorá sa použije na bezbariérovú prestavbu jej rodného domu. Vyzbierali už takmer 45 tisíc EUR!

