Ľahké lietadlo neznámeho pôvodu našli v nedeľu 20. spetembra v poli pri obci Sačurov (okres Vranov). Posádka v ňom chýbala. Teraz policajti zistili, k sa v ňom viezol. Aj pre nich to bol poriadny šok!

Rozbitý ľahký športový letúň dvojmiestny a cudzej výroby vykazoval známky havárie alebo núdzového pristátia. Vzdušný dopravný prostriedok priletel podľa hovorkyne Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesy Kopernickej z územia Ukrajiny na územie Slovenskej republiky v noci 19. septembra v blízkosti obce Beňatina v okrese Sobrance. Našli ho nasledujúci deň v nedeľu v poli pri obci Sačurov (okres Vranov nad Topľou).

Lietadlo nezisteného typu, značky a bez identifikačných a výsostných znakov "pristálo za doposiaľ nezistených okolností," informovala vtedy Kopernická. Podľa experta z leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu Arnosťa Foffa pristálo na lúke a "došlo k stretu s porastom"

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci nedovoleného prekročenia štátnej hranice a začala pátrať po pasažieroch a pilotovi.

No a policajti boli úspešní. Pred niekoľkými dňami zadržali v Poľsku pilota, ktorý je údajne maďarským štátnym občanom a tam ho aj obvinili z prevádzačstva. Viezol v aute so slovenskými evidečnými číslami aj ženu s dvomi malými deťmi z Afganistanu. Práve oni boli, podľa našich informácií, pasažiermi lietadla, ktoré zrejme muselo núdzovo pristáť v poli. Namierené mali údajne za rodinou do Nemecka.

Migrantku a jej dve malé deti vo veku maximálne do 7 rokov previezli policajti k nám z Poľska. Na štátnej hranici Barwinek susediacej s našim Vyšným Komárnikom (okres Svidník) si ich dnes (24.9.) odovzdali a v bielej neoznačenej dodávke ich transportovali do Prešova na oddelenie hraničnej a cudzineckej polície. Tam k nim privolali tlmočníka a čaká ich zrejme dlhotrvajúci výsluch. Zrejme skončia v niektorom zariadení pre utečencov, požiadala o azyl. "V prípade prebieha aktuálne vyšetrovanie, preto nie je možné zverejniť ďalšie informácie," uviedla Kopernická.

