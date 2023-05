Polícia sa pomerne často verejnosti pochváli svojimi úspechmi. Dnes je to aj v celku jednoduché, keďže muži zákona statusujú na sociálnych sieťach. Najčastejšie sa asi stretnete s príspevkami informujúcimi o tragických nehodách, no sem-tam sa objaví status o tom, že niekomu rozbili drogový biznis.

Pred pár dňami Slovákov šokoval skutočne bizarný prípad z Trenčianskeho kraja. Kriminalisti totižto zadržali zásielku, ktorá mala naozaj špeciálny obsah. "Mladistvý páchateľ chcel pomocou prepravnej spoločnosti využitím ďalších osôb zaslať balík obsahujúci drogy do Spojeného kráľovstva," znie vyjadrenie polície.

Už samotný fakt, že niekomu napadne posielať drogy poštou je zarážajúci, no to ešte ani zďaleka nie je všetko. Chlapec, ktorý si chcel zjavne trochu prilepšiť, mal podľa mužov zákona iba 16 rokov. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že páchateľ si neoprávnene zadovážil omamné a psychotropné látky, a to konkrétne tablety s obsahom metyléndioxymetamfetamínu, ľudovo nazývané extáza," konštatujú policajti na sociálnej sieti.

V zaistenom balíku sa nachádzali tri plastové uzatvorené vrecia tyrkysových tabletiek v tvare diamantu. Podľa predbežného vyjadrenia toto množstvo zodpovedá takmer 15.500 dávkam drogy v hodnote takmer 124-tisíc €.

Skutočne zaujímavý je však fakt, že tento prípad sa až nápadne podobá na príbeh zo seriálu - How to sell drugs online (fast), teda v doslovnom preklade Ako predávať drogy online (rýchlo). Tento Netflixový počin vyobrazuje skutočný príbeh mladého dílera z Nemecka, ktorý extázu posielal do celého sveta kupujúcim, ktorých zohnal prostredníctvom dark webu.

Skutočná postava, podľa ktorej sa seriál natočil, je Nemec Maximilian Schmidt, prezývaný tiež "Shiny flakes". Zo svojej detskej izby v osemnástich rozbehol drogový biznis, aký nemal obdoby. Pomocou svojho webu, vtedy shinyflakes.com a nemeckej pošty, sa mu podarilo za 14 mesiacov predať neuveriteľnú tonu rôznych drog, ktoré boli v hodnote viac ako štyri milióny eur. Za svoje činy bol neskôr odsúdený na sedem rokov, pričom po štyroch ho pustili na slobodu. Ku predaju drog sa však na slobode údajne opäť vrátil, za čo ho opätovne zavreli.

Bývalý kriminalista Matej Snopko si myslí, že 16-ročný díler extázy z Trenčianskeho kraju sa skutočne seriálom mohol inšpirovať. "Náš život výrazne ovplyvňujú filmy. Nie iba v zločineckých sférach a v páchaní zločinov, ale v každodennom živote. Chceme vyzerať ako filmoví hrdinovia, obliekame sa ako oni. Máme v nich vzory správania - v manželstvách, priateľstvách... Toto začína už od ranného detstva. Platí to aj pre situáciu, keď sa film stane návodom pre zločinca, ako to páchať. Môže byť veľmi vysoko pravdepodobné, že tento chlapec sa snažil páchať trestnú činnosť tak, ako to videl v tomto filme. Páchateľovi to tam dosť dlho prechádzalo," konštatuje Snopko. Ako dodáva, videl s kolegami v kriminalistike zhodné prípady, že na nejakom území v krátkom časovom období sa vyskytli dvaja páchatelia, ktorí páchali rovnako bizarnú trestnú činnosť, hoci o sebe vzájomne nevedeli a ani nepočuli.

"To je však veľmi zvláštne a stáva sa to zriedka. Ten Netflix mladí pozerajú a nevylučoval by som to. Pri tomto celom mi napadá taká situácia - raz sa stala vražda taxikára, ktorého dvaja mladí ľudia zabili, uviazali ho reťazami, priviazali ho o poklop z kanála a potom ho hodili do rieky," spomína si Snopko s tým, že keď ich policajti chytili, tak súdny znalec - psychiater - sa pýtal, že ako vedeli, ako to spáchať. Podľa slov bývalého kriminalistu páchatelia povedali, že to videli vo filme, čo ich zaujalo. Keď sa ich však pýtali, či vedia aj to, že ten páchateľ šiel za to do basy, tak reagovali, že na to nemysleli. "Mladý človek totižto ešte nedokáže úplne objektívne posúdiť možný vývoj situácie do budúcna, čo je v tomto veku prirodzené. On vidí vo filme len to, čo chce. Vidí, že sopliak z detskej izby balil vo veľkom drogy a posielal ich kade-tade, ale nepripustil si tú druhú časť, že ho zavreli," uzatvára Snopko s tým, že drogy posielať poštou podľa neho môže iba idiot.

Polícia už voči mladíkovi vzniesla obvinenia za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Zároveň spracovali aj podnet na jeho väzobné stíhanie. Za tento skutok mladému dílerovi hrozí 15 až 20 rokov v chládku, no keďže nie je plnoletý, trest sa mu zníži na polovicu.