V obci Lemešany pri Prešove sa popoludní stratil malý chlapec. Spolu so strýkom a dvoma súrodencami sa išli počas horúceho dňa schladiť do rieky Torysa. Hasiči pátraciu akciu večer prerušili.

Ako informuje portál tvnoviny.sk v rieke za dedinou sa kúpalo približne 50 ľudí z rómskej osady. Chlapec sa strýkovi stratil z dohľadu a nepodarilo sa ho nikomu z prítomných nájsť.



Po chlapcovi neúspešne pátrali dobrovoľní hasiči z Lemešian do zotmenia. Policajti so psom prehľadávali okolie, no podvečer prerušili pátranie. Pokračovať majú zajtra spolu s potápačmi z hasičskej záchrannej brigády z Humenného.