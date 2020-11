Informoval o tom portál noviny.sk. Monika z Dolnej Súče má popáleniny takmer ma 70 percentách tela. Žena bola doma so svojím malým synom (3) a chcela zakúriť v piecke. Pokus o prikúrenie sa skončil takmer tragicky!

Moniku zachvátili plamene. "Nechcelo to asi horieť, tak chytila nejakú horľavinu - ja neviem, čo našla - preskočil oheň do tej fľaše a keď to držala v ruke, tak jej to buchlo," povedal Jaroslav, otec rodiny.

"Má popáleniny v rozsahu 66 percent. Tá koža sa úplne spálila," vyjadrila sa zamestnankyňa obecného úradu Lenka Vojtášová. Ženu v plameňoch uhasil svojím oblečením traktorista, ktorý išiel práve okolo. Monika v dramatickej chvíli hneď myslela na svojho syna, ktorý sa schovaný dusil v zadymenej izbe.

