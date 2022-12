Chodec pri nej utrpel vážne zranenia. Nemal pri sebe doklady, pravdepodobne však ide o občana Rumunska. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



"Vodič osobného auta jazdil v smere od Kremnických Baní do obce Krahule, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky. Dostal šmyk a prešiel do protismeru, kde na ľavom okraji cesty narazil do chodca," uviedla polícia.



Zraneného muža, ktorý ešte nie je stotožnený, transportovali leteckí záchranári do banskobystrickej nemocnice. U vodiča alkohol nezistili. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.



