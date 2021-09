V prešovskom Parku kultúry a oddychu (PKO) v utorok zorganizovali podujatie súvisiace s vyhlasovaním Śportovca roka. Do sály vstupovali pozvaní hostia bez kontroly. Nikto nebol zvedavý na to, či majú očkovací preukaz alebo potvrdenie o prekonaní covidu či negatívny test. Dokonca nikomu z organizátorov neprekážalo, že prítomní počas vyhlasovania nemali respirátor, ako to vyžadujú opatrenia platného covid automatu v červenom okrese. Následne sa zúčastnení premiestnili na recepciu.

Podľa platného covidového semaforu sa môžu hromadné podujatia v červených okresoch organizovať za podmienky, že budú všetci účastníci očkovaní, v režime OTP (očkovaní, s testom, prekonavší) pri 25-percent kapacity, max. 150 osôb a v základnom režime max. 10 osôb . Pri kultúrnych podujatiach však v režime OTP do 250 osôb, v základnom režime max. 50 sediacich osôb. Povinnosťou je respirátor.

Kým ľudia v červených okresoch rušia svadby s viac ako 25 hosťami, hoci ich majú dlho naplánované, zástupcovia mesta sa tvária, že bolo všetko v poriadku. Vraj režim podujatia sme prispôsobili aktuálnemu covid automatu, všetko nahlásili hygienikom a do detailov odkonzultovali priebeh podujatia ako aj aplikovanie jednotlivých "Podujatie prebiehalo v režime OTP," uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek. Lenže to nie je pravda. "Nikoho nekontrolovali," dozvedeli sa od prítomných. Presvedčili sme sa o tom aj na mieste na vlastné oči.

Podľa hovorcu maximálny počet účastníkov zvolili na hranici 25% z celkovej kapacity objektu. Účastníkov vraj upozornili, že počas podujatia sú povinní mať nasadený respirátor a mali pripravené nepoužité respirátory pre tých účastníkov, ktorí ho pri sebe nemali v čase, keď vstupovali do objektu.

Čo odpovedal hovorca na otázku, prečo hostia neboli kontrolovaní pri vstupe? Jeho šokujúce stanovisko k tomuto si prečítajte v popise fotky v GALÉRII.

Vraj všetci pozvaní hostia mali pri vstupe do objektu nasadený respirátor. "Hostia mali možnosť dať si dočasne dole respirátor keď sa potrebovali napiť, pričom na stoloch mali k dispozícii minerálku v uzavretých fľašiach." Ani to však nie je celkom tak. Aj z nášho videa je vidieť, že respirátor v niektorých okamihoch nemali ani takí, ktorí práve nič nekonzumovali. Dokonca ani tí, ktorí si preberali ocenenie.

Tomek tvrdí, že na podujatí sa zúčastnilo spolu 98 hostí a teda bol dodržaný maximálny počet účastníkov podľa limitu 25-percent z celkovej kapacity objektu. "Na recepcii po podujatí sa zúčastnilo približne 80 hostí z celkového počtu zúčastnených," uzavrel.

O stanovisko sme požiadali aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Napriek prísľubu nereagovali ani po dvoch dňoch.

