Patrik (†30) vyštudoval univerzitu a miloval cestovanie. Bol súčasťou vodáckej partie, precestoval svet, zovšadiaľ sa vrátil živý a zdravý. Domaša bola jeho srdcovou záležitosťou a tá si ho aj vzala.

K vodnej nádrži prišiel Patrik v horúcu nedeľu v polovici júna s partiou kolegov a kamarátov. Stretol sa tam s dlhoročným najlepším priateľom Borisom, bolii dohodnutí, že pôjdu poobede na loďku. Spolu s ním a jeho rodinou brázdili rôzne vodné plochy, nedávno boli spolu v Chorvátsku. Rád si užíval pohodu pri vode, bol maximálne opatrný. "Chystali sme sa na spoločný výlet do Dominikánskej republiky," vravela nám Borisova mama Ľudmila, ktorá Patrika roky poznala, obľúbila si ho a jeho smrť ju veľmi zasiahla.

Podľa prvotných informácií mali byť v člne, ktorým sa odviezli do stredu Domaše, štyria kamoši. No do člna v osudný deň nasadli šiesti. Medzi nimi aj Patrik. Štyria z nich boli kamaráti, ktorí sa poznali roky. A aj dvaja kamaráti Patrika, ktorých priviedol on. Aktéri plavby sa rozhodli prehovoriť, čo sa v osudnú chvíľu udialo a vyvrátiť tak informácie o tom, že plávajúcemu mužovi na loďke unikali.