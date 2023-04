Prehovorila očitá SVEDKYŇA: Naozaj mal vinník nehody v Košiciach ZÁCHVAT? AHA, čo tvrdí! ×

Vodič Ivan M. (43) prešiel v osudný februárový deň so svojím BMW X5 do protismeru, následkom čoho zomreli pri nehode 3 ľudia, a to 64-ročný vodič Škody Fabie a dve chodkyne vo veku 67 a 59 rokov. Vodič a jeho obhajca tvrdia, že v čase nehody mal mať epileptický záchvat.