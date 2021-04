Mama exšéfa SIS Marcela Pčolinská je starostkou Nižného Hrabovca (okres Vranov nad Topľou). So zosnulým manželom, bývalým profesionálnym vojakom, mali štyroch synov. Najstarším je spomínaný Vladimír, ktorý bol vlani v apríli menovaný za šéfa tajných. Nominovala ho strana Sme rodina, ktorú s Borisom Kollárom spoluzakladal aj jeho brat Peter (39) - poslanec parlamentu. A za túto stranu derie poslanecké lavice aj Vladimírova manželka Adriana.

No Vladimír vo funkcii nezostal ani rok. Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vtrhli do jeho bytu 11. marca v skorých ranných hodinách a zadržali ho. Odvtedy je v kolúznej väzbe, ktorú odobril aj Najvyšší súd. Zatknutie súvisí s výpoveďou bývalého námestníka SIS Borisa Beňu. Toho zadržali v kauze Judáš a rozhovoril sa aj o Pčolinskom. Polícii narozprával, že s Pčolinským sa mali podeliť o úplatok vo výške 40-tisíc eur od milionára Zoroslava Kollára za to, že ho SIS nebude odpočúvať. Prostredníkom mal byť bývalý šéf finančných daniarov Ľudovít Makó. Kollár je pre korupčné podozrenia vo väzbe už niekoľko mesiacov, úplatok poprel a za tento skutok údajne ani nie je stíhaný. Medzi ním a Pčolinským mala roky panovať averzia.

Nedávno Pčolinskému pribudlo ďalšie obvinenie. A znova v ňom má prsty spolupracujúci obvinený z kauzy Judáš, tentoraz Marián Kučerka. Ten údajne vypovedá vo veci, ktorá sa týka nadnárodnej stavebnej spoločnosti. "Potrebujú nájsť ďalší dôvod na to, aby ho mohli ďalej držať vo väzbe. Lebo inak by už zrejme nemali dôvod. Výsluch svedkov už totiž prebehol. To sú zámienky na jeho ďalšie podržanie vo väzbe," uviedla mama zadržaného Marcela Pčolinská, ktorá sa tiež roky pohybuje v politike. Bola zakladajúcou členkou Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) a v minulosti bola za túto stranou poslankyňou parlamentu. Práve do tých čias siaha známosť jeho syna s Danielom Lipšicom, s ktorým neskôr zakladal stranu Nova a bol jeho dlhoročným spolupracovníkom, aj v časoch, keď Lipšic pôsobil ako minister vnútra a poukazoval na podozrivé aktivity konkurzného právnika Z. Kollára.

M. Pčolinská vraví, že sa jej syn vo väzbe drží a zvláda ju statočne. O práve prebiehajúcej diskusii ohľadom zmien podmienok v kolúznej väzbe si myslí, že je namieste. "Na zadržaného sa má hľadieť ako na nevinného, pretože platí do jeho odsúdenia prezumpcia neviny. Preto podmienky väzby majú byť upravené tak, aby zohľadňovali to, že má mať zabezpečené dôstojné potreby pre jeho život." Dodala, že sa jej nepáči, že dozorujúci prokurátor sa neunúval reagovať na sťažnosť jej syna a urobil tak až po urgenciách: "Snaha nie je riešiť, snaha je držať. A psychicky zlomiť. To je celé!"

Podľa nej ide v tomto prípade o mocenský boj: “O ovládnutie SIS. Za tým nič iné nie je! Pčolinský, ktorý dostal od prezidentky odmenu 20-tisíc eur, ich nepotrebuje brať od Zoroslava Kollára.” Je presvedčená, že jej syn dokáže svoju nevinu a že je psychicky tak odolný, aby zvládol kolúznu väzbu, do ktorej ho vzal súd: “On je príliš inteligentný človek na to, aby si dal gól a už vôbec by nebral úplatok od takého človeka. Len zaujímavé je, že Zoroslav Kollár nie je obvinený, ani Makó, ani Beňa. Iba Vladko, ktorý o tom nemal ani šajnu.”

Špecializovaný trestný súd vo štvrtok rozhodoval o žiadosti Pčolinského o prepustenie z väzby. Rozhodnutie nevyhlásil, sudca Ján Buvala obhajcom bývalého riaditeľa SIS povedal, že im rozhodnutie pošle poštou.

Anketa Súhlasíte s Marcelou Pčolinskou, že pri zadržaní a obvinení exšéfa SIS ide o mocenský boj? Áno 20% Nie 80% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: