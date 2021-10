Pred väzbou sa chcel uistiť, že si jeho frajerka nenájde INÉHO: Z činu muža (47) budete ZDESENÍ

Muž sa mal opäť vrátiť do väzenia. Urobil však niečo, čo takmer stálo jeho 28-ročnú priateľku život. Chcel sa poistiť, že kým bude vo väzbe, bude mu verná a nenájde si nového frajera. Urobil to však brutálnym spôsobom, ktorý by vám nenapadol ani v tom najhoršom sne.