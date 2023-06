27-ročný muž z Uzbekistanu čelí na Slovensku obvineniu z prevádzačstva. V uplynulých dňoch sa malo konať hlavné pojednávanie. Na to ale neprišiel. Nedávno ho museli pustiť na slobodu.

Súd totiž pri skúmaní zákonných podmienok zistil, že nie je všetko v poriadku. „Súd preto zmenil stíhanie obžalovaného a prepustil príkazom z väzby na slobodu z dôvodu nedodržania zákonnej lehoty na podanie obžaloby prokurátorom,“ informovala hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová.

Slobodu 27-ročný Bekhzodbek využil a niet po ňom stopy

Súd naň vydal zatýkací rozkaz po tom, čo sa nedostavil na hlavné pojednávanie. Z toho by totiž v najhoršom prípade odišiel do väzby na desať rokov za prevádzačstvo. Polícia preto v týchto dňoch vyhlásila po Uzbekovi pátranie. „Ak by mala verejnosť informácie o jeho mieste pobytu či zdržiavania sa, je potrebné ich nahlásiť polícii osobne alebo na známom telefónnom čísle,“ žiada Policajný zbor.

Kvôli pár dolárom sa teraz musí skrývať. Oplatilo sa?

Pred dvoma rokmi hraničná polícia v rámci bežnej kontroly slovensko-ukrajinskej hranice zastavila auto pred obcou Stakčín (okr. Snina). V tom okrem aktuálne nezvestného prevádzača sedeli štyria jeho krajani. „Išlo o osoby vo veku od osemnásť do tridsaťpäť rokov. Podľa zistení polície mala byť cieľom ich cesty Česká republika,“ uviedla vtedy polícia.

Za prevoz sľúbili 27-ročnému Uzbekovi štyristo amerických dolárov. Zatiaľ čo jeho cesta viedla po zadržaní na policajnú stanicu, migrantov vrátili na Ukrajinu, odkiaľ prišli.