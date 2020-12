Neznámi muž a žena volali opakovane 51-ročnému Trnavčanovi, komunikovali po anglicky. "Predstavili sa ako zástupcovia spoločnosti Microsoft. Pod zámienkou pomoci pred hackerským útokom ho presvedčili, aby si nainštaloval rôzne aplikácie, cez ktoré sa dostali do jeho počítača," uviedla Antalová.

Muž postupoval presne podľa ich inštrukcií. "Cez zdieľanú obrazovku a vyplnený formulár od neho postupne získali údaje k jeho platobnej karte. Nevšimol si to a spolu so všetkými údajmi s nimi zdieľal aj prístupové heslá do internetbankingu," doplnila krajská policajná hovorkyňa.

Následne viacerými transakciami bez jeho súhlasu a vedomia previedli z mužovho účtu viac ako 3200 eur. Pokúsili sa ešte o jeden prevod, ktorý ale nebol úspešný. Ak by sa im podaril, spôsobili by Trnavčanovi škodu viac ako 17.000 eur.

Ide zatiaľ o najvyššiu sumu, ktorá bola policajtom za posledné dni nahlásená. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty spáchaného spolupáchateľstvom.

V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody až na osem rokov. Polícia uviedla, že podvodníci tentokrát volali z týchto čísiel: +421 903 430 586, +421 958 459 198, +421 969 824 549, +421 994 241 067, +421 908 485 899 a +421 903 951 743.

Polícia vyzýva ľudí, aby v žiadnom prípade neposkytovali cudzím osobám údaje o svojich platobných kartách a internetbankingu, a nedávali im prístup do svojho počítača alebo mobilného telefónu.