Dovedna päť hasičov s dvoma kusmi techniky zasahovalo v pondelok podvečer pri požiari autobusu v katastri obce Gemerská Ves v Revúckom okrese. Informoval o tom Štefan Nikolovič z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Revúca. Pri udalosti sa nikto nezranil a nevznikla veľká škoda.

„Nebolo to nič vážne, zahorel zrejme nejaký olej v motorovej časti. Podľa veliteľa zásahu to bolo niekde okolo turba. Trochu zadymilo do kabíny, ale autobus nie je poškodený, škoda vznikla len v motorovej časti,“ konkretizoval Nikolovič s tým, že jej presná výška ešte nebola vyčíslená.

Dodal, že požiar uhasil ešte vodič hasiacim prístrojom a príslušníci ho už len dohášali a odvetrávali autobus.