Po nehode previezli chodkyňu s deťmi aj vodiča auta na ošetrenie do nemocnice. "Vodič sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,86 miligramu na liter (1,79 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu," spresnila policajná hovorkyňa.

Vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku nehody polícia vyšetruje.

Podľa riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci Martina Šenfelda hospitalizovali po nehode s odreninami, pomliaždeninami a tržnými ranami matku s jedným dieťaťom a vodiča auta.

Najmenšiemu dieťaťu sa nič nestalo. Matka ho v kočiari stihla odstrčiť a zabrániť tak zrážke s autom. Druhé dieťa, štvorročné, však skončilo so zraneniami v nemocnici. To dnes previezli na ďalšie vyšetrenia do Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM). Matku už z nemocnice prepustili. TASR o tom informoval riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld.

"Dievčatko je hospitalizované na JIS oddelení kliniky deti a dorastu. Jeho stav je stabilizovaný, avšak vzhľadom na povahu zranení je nutný intenzívny lekársky dohľad," uviedla Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM. Riaditeľ nemocnice Dušan Krkoška verí, že ďalší priebeh liečby bude priaznivý.