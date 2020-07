Vymení nemocničnú izbu za väzobnú celu? Okolo tínedžer Adama (16), ktorý podľa polície v noci na pondelok v Podunajských Biskupiciach zaútočil nožom na svojich príbuzných, bolo vo štvrtok rušno. Do nemocnice za ním prišla prokurátorka a dokonca aj sudca.

POSUN v prípade krvavej drámy: Za Adamom (16) prišla do nemocnice prokurátorka aj sudkyňa

Tínedžer je od krvavej drámy hospitalizovaný v detskej nemocnici na Kramároch, oddelenie strážia policajti. Vo štvrtok popoludní za ním prišla krajská prokurátorka v sprievode kolízneho opatrovníka, sudkyne pre prípravné konanie a advokáta. Z nemocnice odchádzali po niekoľkých desiatkach minút. Advokátovi mladíka Lubošovi Hagarovi však veľmi do reči nebolo. Prezradil nám len to, že klient mu bol pridelený ex offo. „Vzhľadom na citlivosť prípadu sa nebudem vyjadrovať,“ reagoval na naše otázky. Dodal, že nemá splnomocnenie od rodinných príslušníkov informovať o podrobnostiach prípadu.

"Dnes sa rozhodovalo o väzbe," dodal Hagara. Zatiaľ nie je známe, či bol v prípade podaný návrh na väzobné stíhanie tínedžera a či o ňom sudkyňa rozhodla. Ak by sa tak stalo, mladík by zrejme v najbližších hodinách putoval do väzby.





Do nemocnice prišla sudkyňa pre prípravné konanie, prokurátorka a kolízny opatrovník (zľava). Zdroj: Karol Farkaš

Rodinná dráma sa odohrala v noci z nedele na pondelok 27. júla v dome na Nákovnej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach, kde Adam býval s rodičmi a so sestrou. Spúšťačom krvavého besnenia chlapca mala byť hádka o mobil, špekuluje sa, či nebol pod vplyvom drog.

Od utorka má mladík na krku obvinenie z pokusu o vraždu, hrozí mu najmenej 10 rokov väzenia.

Správu budeme aktualizovať.