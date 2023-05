Polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy 63-ročného muža. Súvisí to s prípadom, ktorý sa stal v sobotu (6. 5.) v jednom z rodinných domov v obci Ptrukša v okrese Michalovce.

Muž podľa polície dobodal 48-ročnú ženu a následne založil požiar. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Tragédii mala predchádzať vzájomná slovná výmena názorov. Obvinený následne vzal ostrý predmet a ženu viackrát bodol do rôznych častí tela. Potom ju odvliekol do zadnej časti rodinného domu, kde založil požiar, ktorého výsledkom bol výbuch. Zranenia, ktoré žena utrpela, boli podľa polície nezlučiteľné so životom.

Zranenia utrpel aj muž, ktorého letecky transportovali. "Naďalej je vo vážnom stave hospitalizovaný v jednej z košických nemocníc," dodala Ivanová.

