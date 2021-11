Od stredy do piatka (3. - 5. 11.) prebieha na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku súd s bratislavskou zločineckou skupinou takáčovcov vrátane jej bosa Ľubomíra Kudličku. Obžalobe čelí 17 ľudí.

Na pláne má dnes súd výsluchy sedemnástich obžalovaných. Podľa predsedu senátu Jána Buvala môžu všetci obžalovaní urobiť na začiatku vyhlásenie o vine či nevie. V prípade, že sa ku skutkom priznajú, bude to vnímané ako poľahčujúca okolnosť. Majú aj právo nevypovedať.

Kudlička na súde uviedol, že takáčovci sú umelo vytvorenou kauzou, ktorá "mala potvrdiť opodstatnenosť NAKA, pretože v tej dobe sa šepkalo o významných zmenách na polícii.“ Kudlička tvrdí, že za touto kauzou sú vyšetrovatelia Ján Čurilla a Pavol Ďurka, pričom spomenul aj obvinenie oboch vyšetrovateľov NAKA zo septembra 2021. Dvojica bola obvinená aj z marenia spravodlivosti za manipulovanie svedeckej výpovedi Csabu Dömötöra aj Mateja Zemana.

Aj napriek tomu, že toto obvinenie sa netýka priamo skutkov, v ktorých je obžalovaný Kudlička, podľa jeho slov toto obvinenie "devalvuje ich prácu tak, aby sa na výsledky ich zistení vôbec neprihliadalo."

Všetci obžalovaní takáčovci 28. októbra odmietli návrh na uzavretie dohody o vine a treste. Obžaloba pripisuje takáčovcom a advokátovi Martinovi Ribárovi, ktorý mal pre takáčovcov vydierať svedkov, aby menili svoje výpovede, viac ako dve desiatky skutkov.

Takáčovci čelia obžalobe napríklad z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z majetkovej trestnej činnosti, trestného činu ublíženia na zdraví, nátlaku, z trestného činu všeobecného ohrozenia, vydierania, nedovoleného ozbrojovania, krivého obvinenia či krivej výpovede.

Kudličkovi mal pomáhať aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý ho mal údajne dostať z väzby za úplatok. Advokár Martin Ribár, ktorý sa nachádza tiež medzi obžalovanými, mal byť vyňatý na samostatné konanie no napokon ho vrátili späť do pôvodnej skupiny obžalovaných. Pôvodne sa nachádzal medzi väzobne stíhanými, no Špecializovaný trestný súd ho na nález Ústavného súdu z väzby nariadil prepustiť v máji tohto roku.

Obhajoba bosa zločineckej skupiny Ľubomíra Kudličku minulý týždeň odmietla vinu a trvá na jeho oslobodení spod obžaloby. Dôvodom sú procesné chyby, ktoré podľa advokátov Kudličku vznikli v prípravnom konaní pri zabezpečovaní dôkazov. Podľa obhajcov obžaloba nestojí na zákonných dôkazoch.

Ľubomír Kudlička čelí obžalobe z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, poškodzovania cudzej veci, z trestného činu ublíženia na zdraví a vydierania. Zároveň si už odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za objednávku vraždy podnikateľa Romana Krajčiho v roku 2006.

V rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod krycím názvom Apač koncom októbra 2019 zadržali pôvodne 19 členov takáčovcov. Vo väzbe vtedy skončili trinásti. Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj v Petržalke a centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja.