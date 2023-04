Polícia riešila BIZARNÝ prípad na Východe: Traja maloletí pacienti ušli z NEMOCNICE!

Polícia v sobotu (8.4.) v košickej nemocnici riešila bizarný prípad! Tri maloleté osoby ušli z jedného z košických nemocničných oddelení, kde boli hospitalizované. Pre Plus JEDEN DEŇ to potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.