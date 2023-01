Celý prípad sa odohral iba druhý tohtoročný deň (2.1.). Gabriela s manželom, bratom a štvorročnou dcérkou mala v pláne deň na bicykli na Devíne. To sa však nakoniec nestalo, pretože do večera stvrdli na policajnej stanici v Dúbravke.

"Išli sme ako rodina na výlet cez Devínsku cestu. Ako sme tade prechádzali, na ulici stála dvojica ľudí. Zrazu však jeden z nich, muž, skočil priamo pod kolesá. Vybehol na stred cesty, podarilo sa nám mu uhnúť," vysvetľujú šokovaní manželia. Mužovi zastavili auto, pretože sa zľakli, že potrebuje pomoc.

Keď však vyšli z auta, začala sa poriadna dráma. "Oproti šiel ten pán s krompáčom v ruke a kričal, že nás zabije. Vedel som, že nie je dobre. V tom strese sa nám však nepodarilo naštartovať auto. Začal sa na nás zaháňať," tvrdí dvojica. Potom sa im však podarilo sa v aute zamknúť. Muž, ktorý ich mal napadnúť im po aute krompáčom niekoľkokrát buchol, avšak stranou, kde je drevená rúčka. Po celý čas sa mal vyhrážať, že ich zabije.

V aute však mimo dospelých sedelo aj štvorročné dievčatko a psíky, ktoré patria rodine. Práve ich dcéra si mala zažiť svoje. Muž vraj prešiel ku strane, kde sedelo a búchal aj po jej dverách. Otvoriť sa mu však nepodarilo, pretože boli zamknuté. Keď zistil, že nič, posledný krát tresol po kufrových dverách, kde dvojici zostala preliačené miesto.

Útočníkovi povedali, že zavolajú políciu za vyhrážky, že ich zabije, na čo sa on mal začať smiať. Keď však policajti prišli, začal tvrdiť, že dôvodom sporu má byť vysoká rýchlosť šoférovania. "Začal vykrikovať, že ona tu nebude chodiť 120. Potom ho spútali, lebo bol agresívny. Neskôr sa chcel ešte aj ospravedlňovať, no my sme sa rozhodli to cez políciu riešiť. Hlavne kvôli dcére, ktorá má dodnes nočné mory a budí sa zo spánku."

Na policajnej stanici sa však nestretli s prístupom, aký by si želali. Policajti ich údajne nechali na výpoveď čakať niekoľko hodín a na citlivé osobné údaje sa vraj pýtali priamo pred útočníkmi, ktorí všetko počuli. Navyše, bezprostredne po incidente nechali vraj páchateľom dostatočne dlhý čas, aby sa na spoločnej verzii dohodli. Tí potom údajne spoločne tvrdili, že Gabriela ich vraj takmer zrazila, pretože sa po ceste rútila rýchlosťou 120. "Keby sme šli tak rýchlo a skočil by nám pod kolesá, ako to urobil, boli by sme ho zrazili," konštatuje šoférka.

"Policajti nám povedali, že keby sa mi niečo stalo, rozbil by mi auto, porezal by ma... Ale že dokým nám neublížil na zdraví, nie je to trestný čin." Dvojici bol odporúčaný zákaz priblíženia, podali tiež trestné oznámenie, no veľmi si nepomohli. Údajného útočníka už medzičasom prepustili a tak sme sa ho vybrali konfrontovať.

Vyjadrenie muža, ktorý mal rodinu napadnúť nájdete na druhej strane!