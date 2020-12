Vodič auta mal od každého z nich za prevoz do Rakúska pýtať 50 eur. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Vzhľadom na to, že ku skutku došlo počas núdzového stavu, hrozí vodičovi za prevádzačstvo trest odňatia slobody od 12 až do 20 rokov.

Prípad už prevzal vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, ktorý vodiča obvinil zo zločinu prevádzačstva. Obvinený 50-ročný vodič a občan Rumunska mal podľa zistení polície nelegálnych migrantov prevziať v blízkosti srbsko-maďarských hraníc. "Cestovali celú noc v zime, na sebe mali iba ľahké oblečenie, poprikrývaní len tenkými dekami. Chceli sa dostať do Rakúska. Vodič mal od cudzincov dostať po 50 eur, čiže celkový zisk mal byť 800 eur," ozrejmila hovorkyňa. Dodala, že migranti pri sebe nemali žiadane doklady totožnosti ani platné víza na vstup na územie SR.

Vyšetrovateľ podľa slov hovorkyne spracuje návrh na väzobné stíhanie obvineného. Cudzinci sa podrobia testom na ochorenie COVID-19 a následne pôjdu do záchytných táborov pre cudzincov.