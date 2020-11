Kým iných za takýto skutok odsúdia v priebehu necelého roku, o Kotlárovcoch zo Sniny rozhodoval súd dlhých a neuveriteľných 8 rokov!

Tak dlho trvalo o nich konanie pred humenským okresným súdom. Iba pred niekoľkými dňami vyriekol definitívny verdikt senát prešovského krajského súdu. A hoci trojicu uznal vinnou, vyviazli iba peňažnou pokutou. Aj to smiešnou - vo výške 200 eur.

Pritom podľa expertky sa proces ťahal neprimerane dlho. Aak by totiž súd prípad uzavrel skôr, pre odsúdených to mohlo dopadnúť úplne inak. “To konanie bolo neprimerané dlhé, už sa to radí do takzvaných reštančných vecí, teda vecí, kedy sa musí skúmať, či nedošlo aj k nekonaniu zo strany súdu. Predpokladám, že tam boli veľké obštrukcie. Pre poškodených to nastoľuje právnu neistotu,”uviedla expertka na trestné právo Lucia Kurilovská. Keďže je odsúdenie za úmyselný trestný čin právoplatné, podľa expertky Zuzanu vyzlečú z uniformy.

Zuzana zo Sniny pracuje ako policajtka v Humennom. Zdroj: internet

Prípad je ešte o to šokujúcejší, že najprv podarenú trojicu humenský sudca Ivan Roháč oslobodil. No prokurátor sa odvolal a pokuazoval na to, že v odôvodnení rozhodnutia sa sudca viac venoval dôkazom “v prospech obžalovaných či na nezávažnosť ujmy poškodených a nezohľadnil fakt, že vzhľadom na spoločenské postavenie a pracovné zaradenie Zuzany je takéto jej konanie opovrhnutiahodné.”

Krajský súd prokurátorovi vyhovel, rozsudok zrušil a prikázal sudcovi znova vo veci konať. Ten konal zas svojsky. Vylúčil verejnosť napriek tomu, že Zuzana bola verejným činiteľom.

Tá sa z viacerých pojednávaní ospravedlnila a tak trvalo ďalšie dva roky, kým súd konečne znova rozhodol. A zmenil právny názor a uznal ich vinným. No naparil im iba peňažný trest, lebo vraj “iný trest by už v tomto prípade neplnil generálnu prevenciu,”uviedol pri vyhlasovaní rozsudku Roháč.

V priebehu stíhania bola Zuzana ako policajtka riešená aj disciplinárne, keď v službe zabránila televíznej redaktorke pri natáčaní reportáže vkročiť na chodbu súdu. Počas procesu bolo dovedna na okresnom súde 20 pojednávaní, z toho 9 odročených z dôvodov na strane obžalovaných.

Incindent, za ktorý v Snine známu rodinu Kotlárovcov dlhé roky stíhali, sa stal v apríli 2011. Mladý pár, ktorý nechtiac do nich v obchode drgol nákupným vozíkom, si počkali vonku. “Odchytili nás a zbili. Môj vtedajší priateľ dostal päsťami do tváre. Najintenzívnejší útok bol zo strany staršej ženy a jej dcéry policajtky,” opísala poškodená Veronika. “Po deviatich rokoch je pokuta dvesto eur smiešny výsledok všetkého. Aspoň to, že končí v polícii, je pre ňu trest aj hanba,”povedal Filip.

Trojicu v Snine označujú ako tých, ktorí terorizujú mesto a všade sa oháňajú rómskou diskrimináciou, sú arogantní, používajú vulgárne gestá, provokujú iných. “To je u nich normálne,”opisoval ich bývalý legionár Jozef Staviščák.

Z posudku znaleckého ústavu psychológie a psychiatrie vyplýva, že Zuzana a Jarmila majú prejavy agresie, nízku frustračnú toleranciu a sklon k urážlivosti. U Dušana znalci poukázali na jeho sklon k hostilnému a agresívnemu reagovaniu. Jarmilu hodnotí prokurátor vzľadom na jej odpis z registra trestov ako špeciálnu recidivistku.

Lenže napriek všetkému sa zdá, že sa manželom Kotlárovcom darí. Prednášajú poslucháčom v pobočke istej vysokej školy a nedávno získali dotáciu od štátu vo výške 40-tisíc eur ich občianskemu združeniu. Len pre zaujímavosť - naprázdno obišla učiteľka Jana Karľová so žiadosťou o prezentáciu remesiel, tradícií a zvykov, ktorá sa zvididteľnila pomocou svojim rómskym žiakom aj tým, ako im v prvej vlne korony roznášala osobne domov pracovné listy, aby sa mohli vzdelávať aj tí, ktorí nemajú počítače a nemohli sa tak pripojiť k dištančnému vzdelávaniu.

ŠTATISTIKA

Podľa Ministerstva spravodlivosti SR je priemerná dĺžka konania pri prečine výtržníctva nasledovná:

rok 2018 - 208 dní

rok 2019 - 208 dní

