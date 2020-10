Policajti odpálili hejterov: Vtipné VIDEO z odberového centra, jeho šéf sa predstavil ako... ×

Chcete vidieť, ako sa testujú ľudí na koronavírus na hraničnom priechode? Polícia zverejnila video z odberového centra v Bratislave na Pasienkoch. Pri živom vstupe odtiaľ sa pracovník odberového centra sám predstavil takto: "Dobrý deň všetkým, ktorí sledujete. Pre niekoho som Daniel, pre niekoho tajtrlík, samozrejme." Reagoval tým na diskutérov, ktorí často nevyberaným spôsobom komentujú každého, kto vysvetľuje veci súvisisace so súčasnou situáciou pandémie. Ďalej odpovedal na otázku, ako môžu vykonať až 800 odberov denne. Viac sa dozviete v priloženom videu. Aj to, prečo tam naraz neprišli stovky ľudí a ako majú prácu zorganizovanú. Reagovali aj na hejty neveriackych diskutérov, ktorí si myslia, že je to iba zinscenované divadlo.