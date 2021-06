Bývalá podnikateľka Nora Kabrheľová strávila v kolúznej väzbe s najprísnejšími a najhoršími podmienkami štyri z celkovo 13 mesiacov za mrežami. Nedávno kompetentným poslala poriadne štipľavý odkaz súvisiaci s hlasmi, ktoré sa začali ozývať po samovražde bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v prešovskej väznici.

Zverejnila video, v ktorom sa vyjadrila k tlačovej konferencii bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Vyčítal na nej orgánom činným v trestnom konaní spôsob vedenia prípadu i samotnú argumentáciu obvinenia založenú na výpovedi kajúcnikov v kauze Judáš. Povedal, že v prípade obvinenia a zadržania bývalého policajného riaditeľa Milana Lučanského je toľko porušení zákona, že boli prekročené všetky hranice demokratického právneho štátu a že mu boli odopreté práva na adekvátne právne zastupovanie či styk s rodinou. „Prečo bol umiestnený vo väzbe v Prešove, prečo nie v Bratislave či Martine, kde pôsobil a kde by mal k nemu oveľa jednoduchší prístup advokát,“ pýtal sa exminister.

Jeho slová tak nahnevali Noru, že sa k nim rozhodla verejne a rázne vyjadriť. Ako tvrdí, má k tomu čo povedať, lebo väzbu si sama prežila. "V utorok do nej ma zobrali, v piatok som sa dostala pred sudcu. Tri noci som bola v diere dierucej, žiadna teplá voda. Môžeš sa napiť, ale žiadne umývanie. Tri noci! A som žena!!"

Zdôraznila však, že v každom prípade by mala platiť prezumpcia neviny: "Dobre sa opýtal jeden novinár na tlačovke ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, či by už nebolo potrebné prehodnotiť podmienky väzby. Človek nie je odsúdený a trčí v strašidelných podmienkach."

FOTO, AKO NORA OPÚŠŤALA KOŠICKÚ VÄZNICU, SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.

Zareagovala aj na zverejnený status na profile na sociálnej sieti ďalšieho exprezidenta polície Tibora Gašpara, na ktorom sa jeho syn, ktorý sa priznal k spravovaniu stránky, posťažoval na väzbu svojho otca. "Sťažuje sa, že otec môže ísť do bufetu iba raz do týždňa. No áno, ale to nie je interhotel! To je jednoducho basa. Máš šťastie, že môžeš ísť raz do týždňa do bufetu a že máš love (peniaze - pozn. red.). Lebo sú aj takí, ktorí ich nemajú!"

Nora opísala, že bola v cele s matkou troch detí, ktorú pre dva kartóny pašovaných cigariet väznili desať mesiacov: "Keď odchádzala, bola na piatich tabletkách denne. Mala som čo robiť, aby som ju chuderku dala dokopy. Ona nebola ponížená?" Dodala, že pre každého uväzneného je basa obrovským ponížením, nielen pre tých, ktorých zadržali pri nedávnych policajných raziách. Dva mesiace od zadržania vraj nemohla telefonovať s príbuznými, návštevu mohla prijať až po dvoch mesiacoch: "Také sú tam pravidlá! Ale Kolíková nie je na vine! Kto bol vtedy ministrom vnútra? Kto bol ministrom spravodlivosti v rokoch 2013 až 2014," poukázala na časy, keď vládol Smer. "Keď sa to týka už ich samotných, tak zrazu treba meniť. Na mňa bola urobená tvrdá objednávka. Prekážali im moje videá. Moja sestra mala sedem výbuchov v dome. Podpálili mi butik. Dodnes to nikto nevyšetril. A kto bol vtedy ministrom?" znova narážala na exministra Kaliňáka.

Nora Kabrheľová so svojím psom Šarikou. Zdroj: Instagram

Dodala, že jej samej išlo o život pri doteraz nevyšetrených výbuchoch: "Boli tu praktiky, aké boli. Toto si treba uvedomiť. Je problémom, že raz do týždňa idem do bufetu? Ja viem, aké sú tam podmienky. Jedno šťastie, že som dala do "šoru". Sklonila som hlavu a v kúte som plakala. Nie raz, nie dvakrát. A nikto sa nestaral. Ani keď som vyšla z basy. Znova sa pýtam. Kto bol vtedy ministrom? "

Na adresu dozorcov povedala, že nemala žiadny problém a nemôže na nich povedať krivé slovo: "Na chodbách sú kamery. Každý pohyb je zaznamenaný. Bachar sám nemôže ani otvoriť celu a vkročiť dnu. Videla som, prežila som na vlastnej koži. Chvalabohu, že som tam nezošalela. Netreba však obviňovať ľudí, ktorí za to nemôžu!"

Na záver zdôraznila, že je za prehodnotenie spôsobu väzby, lebo aj podľa nej majú odsúdení lepšie podmienky ako obvinení. "Keď sme však vedeli tieto podmienky prežiť my, musia aj oni... Každý si je totiž strojcom vlastného šťastia," dodala Nora.

NORA JE V POSLEDNOM ČASE ČINORODÁ. NEDÁVNO NAFOTILA MÓDNU KOLEKCIU. JEJ FOTOGRAFIE SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.

Anketa Súhlasíte s názorom Nory Kabrheľovej? Áno 89% Nie 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: