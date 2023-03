Jozef Juhoš je zakladateľom organizácie Pohotovostný pátrací tím. Ide o inštitúciu, ktorej sa ľudia ozývajú s prosbou o pomoc, keď je niekto z ich blízkych nezvestný. "Fungujeme od roku 2019, o rok na to sme mali zastúpenie už v každom kraji. Hlavná myšlienka bola pomoc rodinám pri pátraní po nezvestných rodinných príslušníkoch, no pomáhame v pátraní aj polícii a iným záchranným zložkám," povedal na úvod Jozef.

"Venujeme sa pátraniu po nezvestných osobách, nie po hľadaných osobách," dodal hovorca Bruno Hauer s tým, že rozdiel je v tom, že hľadané osoby sú napríklad aj ľudia unikajúci trestu.

Pohotovostný pátrací tím pátral aj po nezvestnej Terezke Macalíkovej, ktorej zmiznutie zaplnilo pred takmer dvoma mesiacmi všetky slovenské médiá. V tomto prípade však pátranie úspešné nebolo. Telo nebohej študentky našiel totižto na brehu Dunaja kajakár. "Fyzicky sme po nej nepátrali, ale „pátrali“ sme skôr cez sociálne siete. Mali sme veľký počet zdieľaní, keď sme Terezku uverejnili. Chodili nám správy a komentáre, z ktorých sme museli vyselektovať tie relevantné, ktoré by mohli napomôcť pri pátraní. Keďže ľudia nám písali aj zavádzajúce informácie, že ju videli v inom meste a podobne," objasňuje Hauer.

Od začiatku pôsobenia mali po celom Slovensku asi 350 výjazdov. Do tohto čísla sú však započítané aj opakované výjazdy za účelom pátrania po tej istej osobe. Podľa Jozefových slov mávajú týždne, keď sa im ozvú aj tri rodiny, no aj mesiac, čo sa im neozve nikto. Je to vraj rôzne. Majú však pocit, že ľudí sa v poslednej dobe stráca viac, a tiež je viac tých, ktorí si chcú ublížiť.

Väčšinu nezvestných osôb sa vraj podarí vypátrať, no štatisticky to vychádza tak, že väčšina sa nájde už bez známok života. "Ono pokiaľ ľudia odchádzajú s cieľom, že si idú niečo urobiť, tak sa im to väčšinou aj podarí. Sú určité znaky toho, že to tá osoba myslí vážne. Napríklad, že si nechá doma všetky veci, alebo že sa tie veci niekde nájdu. Často nechávajú aj listy na rozlúčku," hovorí Jozef. Dodáva, že toto je však diskutabilné. Niektorí ich nechávajú, aby upútali pozornosť, iní skutočne na rozlúčku.

Na samovraždy podľa nich vplývajú sociálne siete, politická situácia a do všetkého ešte aj covid. Starších ľudí najčastejšie vyburcuje k samovražde choroba či finančné problémy, mladých zase psychické choroby.

Ďalej sme sa rozprávali o tom, kde sa najčastejšie nezvestní ľudia nájdu. Obvykle vraj v lesoch. Muži si často volia smrť obesením, ženy skôr volia lieky, utopenie či koľajnice. "Bežný človek si ani nevie predstaviť, čo má človek, ktorý si ide siahnuť na život v hlave."

"Stal sa nám aj prípad, že sa nám ozvala rodina, ktorej syn bol nezvestný. Boli tam náznaky samovraždy, pýtali sme sa teda na blízku oblasť lesov. Rodina povedala, že do lesa by určite nešiel, že sa tam bál chodiť. Navyše to bol večer, keď odišiel z domu. Nakoniec sa našiel v tom lese bez známok života," konštatuje Jozef Juhoš.

Ak však existuje dôvodná obava, že si nezvestná osoba išla siahnuť na život, treba konať hneď. "V takomto prípade je to doslova hra o minúty. Treba hlavne oznámiť každý detail. Ten detail vie povedať veľa. Častokrát sa nám stáva, že sa nejaký takýto dôležitý detail dozvedáme od rodiny po dlhšej dobe. Buď to nechceli povedať, že sa hanbili, alebo im to neprišlo dôležité. Často je to napríklad rodinná hádka. Všetko je o informáciách," konštatuje Bruno Hauer.

Možno ste aj vy počuli, že keď sa niekto stratí, pred oznámením na políciu treba čakať 24 až 48 hodín. Nie je to pravda. "Nikdy sa nečaká žiadnych 24 ani 48 hodín, nezvestnosť treba nahlásiť čo najskôr. Toto je len fáma. Ak sa človek napríklad nevráti domov a nezdvíha mobil, vždy je potrebné ísť na políciu, čo najskôr. Oznámiť, že niečo nie je v poriadku," vysvetľuje Hauer.

Na záver sme sa rozprávali o tom, ako vlastne po nezvestných ľuďoch pátrajú. Základom sú vraj drony a termokamery. "Keď sa ozve nejaká rodina, vždy ich odkážeme najskôr na políciu. Medzitým nám pošlú informácie o nezvestnej osobe, ktoré my zdieľame na sociálnej sieti a v mobilnej aplikácií Patro," vysvetľuje Jozef. Potom postupujú tak, ako by ste čakali. Zisťujú, kde bol človek naposledy videný, kde sa pohyboval, s kým sa stretával, čo mal rád a kam chodieval. "Toto síce robí polícia, no tiež aj my. Potrebujeme si vytvoriť akýsi obraz a vyčleniť lokality, kde by sa osoba mohla nachádzať."

Všetci dobrovoľníci a pátrači podľa Hauera neváhajú a idú do terénu vždy, keď môžu, aj v noci a za akéhokoľvek počasia. Každého jedného si tím veľmi váži. "Všetci ideme za jedným cieľom – nezištne pomáhať iným," uzatvára Hauer.