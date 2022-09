Podvodníci si našli nový spôsob, ako vás okradnúť: Na TOTO si dávajte POZOR! ×

Seniori by mali byť opatrní aj pri internetových nákupoch, mali by si overovať predajcov e-shopov. Na sociálnej sieti na to v rámci prevencie proti podvodným konaniam upozornila bratislavská polícia.