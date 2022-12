V pondelok (12. decembra) sa na Najvyššom súde v Bratislave rozhodovalo o vzatí do väzby v prípade podnikateľa z Revúcej, ktorý ešte v lete čelne narazil do svojej bývalej partnerky. Tá na mieste zomrela.

Predminulý týždeň v piatok (2. decembra) sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku rozhodovalo o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratrúry (ÚŠP) na vzatie do väzby podnikateľa Mariána V. z Revúcej obvineného z úkladnej vraždy, ktorý v lete čelne narazil do svojej bývalej partnerky. Sudca pre prípravné konanie vtedy rozhodol, že obvinený do väzby nejde s odôvodnením, že zatiaľ žiadna konkrétna okolnosť nevyvoláva dôvodnú väzobnú obavu a stíhaný je preto na slobode.

Proti tomuto rozhodnutiu však podal prokurátor sťažnosť s tým, že podľa neho existuje obava, ktorá odôvodňuje uvalenie útekovej väzby. O tejto sťažnosti sa rozhodovalo v pondelok (12. decembra) na Najvyššom súde v Bratislave. Na pojednávanie sa obvinený podnikateľ nedostavil zo zdravotných dôvodov. Potvrdil to jeho advokát. Senát Najvyššieho súdu však, na prekvapenie mnohých, sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zamietol a obvinený do väzby nejde, teda bude stíhaný na slobode.

