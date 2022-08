Slovensko sa začína podobať na Divoký západ, kto nemá peniaze, vykradne banku. Aspoň tak to vyzerá podľa dvoch posledných kurióznych prepadov v Bratislave a Banskej Bystrici. Čo sa to deje? Kriminalista v tom má jasno.

Vo štvrtok 28. júla na Seberíniho ulici v Bratislave dvaja muži dopoludnia prepadli banku. Spôsob, ako to urobili je prinajmenšom kuriózny. Polícia zverejnila video, na ktorom detailne vidieť ako lupiči postupovali.

Prišli plážovým krokom, bez masiek na tvári, zobrali si 190-tisíc eur a pokojne odkráčali neznámym smerom. Tak vyzeral prepad jednej bratislavskej banky za bieleho dňa.

Žena s nožom neuspela

Rovnako, v dopoludňajších hodinách, sa vybrala do banky deň predtým žena s nožom. V jednej z banskobystrických bánk ohrozovala personál, aby získala peniaze. Do banky boli vyslaní banskobystrickí kukláči, ktorí ženu na mieste zadržali.

„Vyzerá to, že by to mohlo mať nejaký súvis, keď jeden deň jedna banka, druhý deň druhá, tento týždeň možno ďalšia, ale pokiaľ to nerobí organizovaná skupina, tak to nesúvisí. Jednoducho sú také obdobia, kedy sa zločiny rovnakého druhu hromadia a páchatelia nemajú nič spoločné,“ vysvetľuje bývalý kriminalista a profilovač páchateľov Matej Snopko.

Vlna takýchto zločinov, kedy si človek povie, že je to posledná možnosť a buď to výjde alebo nie, sa podľa kriminalistu rozmáha hlavne v čase krízy. „Zúfalá doba alebo situácia často vyvoláva zúfale činy,“ hovorí Snopko s tým, že je dobré, že polícia zverejnila video, kde vidno bratislavských páchateľov.

Nečakané riziká

„Zaujímavé je, že páchatelia si na prepad banky, kde sú vždy kamery, nevzali rúška. To môže znamenať, že buď nie sú z tohto štátu, alebo sú hlúpi alebo zúfalí,“ vysvetľuje kriminalista. „Bankové prepady sú však plné rizík, na ktoré väčšiny ľudí nemyslí. Páchatelia väčšinou nevedia či sú v banke strážnici a ako zareagujú. Niekto z nich môže iniciatívne začať strieľať. A stať sa môže aj to, že medzi zákazníkmi je súčasný alebo bývalý policajt a má pri sebe zbraň,“ dodáva.

O žene, ktorá chcela v Banskej Bystrici vykradnúť banku s nožom, si kriminalista myslí, že má zníženú súdnosť. „Bankoví lupiči nemajú vyhraté ani vtedy, keď sa im podarí z banky odniesť hotovosť. Medzi bankovkami je totiž často GPS. A ak vás nechytia hneď, môžete doma ležať na kope peňazí, ktoré nemôžete použiť. Polícia má čas čakať, kým páchateľ , ktorý je v strese, spraví pri míňaní peňazí chybu,“ pripomína skúsený kriminalista.

Chlapovi v plynovej maske to vyšlo

„Ešte za socializmu sa stala tiež jedna veľmi kuriózna banková lúpež. Do banky prišiel vtedy chlap v plynovej maske, zastrelil pokladníka, zobral peniaze a odišiel. Doteraz ho nechytili. Väčšinu lupičov však chytia a keby si aj schovali ten lup niekam na bezepčné mesto, kým prídu z basy, infkácia im to znehodnotí,“ uzatvára Snopko.

Verejnosť môže kontaktovať políciu na linke 158 alebo formou súkromnej správy na stránke Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež: