Turistov strhla lavína s dĺžkou približne 200 metrov z modrého turistického chodníka zo Snilovského sedla na Chrapáky. Obaja boli len čiastočne zasypaní, no mali po páde zranené dolné končatiny. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky im nemohli pomôcť leteckí záchranári.

"Horskí záchranári v dvoch skupinách odišli po zemi na pomoc obom zraneným. Po príchode im poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a medikamentóznu liečbu na tíšenie bolesti. Následne ich transportovali cez Dolinu za Kravárskym k domu Horskej záchrannej služby (HZS), kde ich prevzali sanitky Rýchlej zdravotnej pomoci zo Žiliny," informovala HZS na svojej internetovej stránke.

Pozor na lavíny

Vo všetkých pohoriach, najmä nad hornou hranicou lesa, trvá i v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Lavíny sa môžu uvoľniť na strmých svahoch pri veľkom zaťažení. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Na starom veľmi tvrdom snehu je naviaty nový, ktorý je veľmi nerovnomerne rozložený. Silný západný vietor ho nad pásmom lesa previal najmä na severovýchodné, východné a juhovýchodné svahy, kde vytvoril kritické snehové dosky a vankúše rôznej tvrdosti. Na týchto strmých svahoch je možné uvoľnenie lavíny najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj menšie spontánne lavíny.

V nedeľu ráno bolo na horách zamračené až hmlisté počasie. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus deviatich do jedného stupňa Celzia. Fúkal mierny, na hrebeňoch silný západný až juhozápadný vietor do desať metrov za sekundu, na hrebeňoch miestami v nárazoch do 16 metrov za sekundu.

