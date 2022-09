V nedeľu 21.8.2022 sa v obci Zlaté Klasy, ktorá sa nachádza iba na skok od hlavného mesta konalo podujatie dní obce. Mnohí dedinčania sa tak vybrali ku miestnej základnej škole, kde sa v tej dobe nachádzalo menšie pódium a konal sa tam program.

Podvečer však zábavu prerušila nečakaná udalosť, ktorá mnohých vydesila natoľko, že o tom majú problém rozprávať ešte aj dnes, s odstupom času. Tesne pred začiatkom ďalšieho koncertu sa vtedy totižto ozvalo obcou niekoľko silných výstrelov. Domácim sa drámu dokonca podarilo zachytiť aj na video.

My sme sa stretli s očitým svedkom drámy. "Vbehol medzi ľudí so zbraňou v ruke a mal aj baseballovú palicu," začína svoje rozprávanie muž, ktorý si praje zostať v anonymite. Nálada aj atmosféra boli vraj pred incidentom skvelé, ľudia sa tešili, že bolo vonku príjemne čerstvo po daždi.

Pred začiatkom koncertu sa však z davu ozvalo niekoľko silných výstrelov. "Zrazu začali všetci utekať. Ide mi hlavne o tie deti. Dospelý sa s tým nejak vyrovná, spracuje to. Ale tie deti? Alebo starší človek," vysvetľuje šokovaný svedok s tým, že keby bolo v tej panike nejaké dieťa spadlo na zem, dav by ho pravdepodobne udupal.

Muž, ktorý strieľal je v obci miestnym poslancom. Podľa nášho svedka sa tvári ako veľký ochranca Rómov (pozn. redakcie: v obci Zlaté Klasy žije veľký počet rómskych obyvateľov), no faktom je, že sa ho domáci skôr boja. A to poriadne.

"On by mal poznať zákon, že čo kde môže. Ale on na to kašle. Jeho rodina navyše dodnes chodí po dedine a presviedča miestnych, že žiadna streľba nebola," vysvetľuje šokovaný svedok. Dôvodom streľby z plynovej zbrane, ktorá pokazila celú zábavu mal byť osobný konflikt s niekým z domácich. "On by však mal tiež vedieť, že toto sa nerieši takýmto štýlom a už vôbec nie pred deťmi."

Náš človek hovorí, že nešlo o nejaké vyvrcholenie emócií a následne impulzívne konanie. Strelec údajne prišiel na miesto, kde vystúpil z auta so zbraňou v ruke a celý incident mal dopredu naplánovaný. "On má ruky všade. Každý sa ho veľmi bojí. Chodí po dedine v sprievode dvoch goríl v čiernom veľkom aute a na sedadle spolujazdca nosí baseballovú palicu tak, aby to každý videl. Jednoducho rozsieva všade strach."

Po streľbe samozrejme prišli policajti. Tí ho mali so sebou zobrať. Svedok však tvrdí, že v minulosti už nejaké napadnutia na krku mal mať, no všetko sa ututlalo. "Ľuďom sa ho vtedy po streľbe podarilo spacifikovať. Našli aj nejaké náboje, niekoho dokonca aj trafil. Prišla sanitka."

Deti zo Zlatých Klasov sa vraj strelcom inšpirovali. Údajne sa hrajú na ulici s baseballovou palicou, že sú on. Opýtali sme sa polície na detaily incidentu. "Polícia môže potvrdiť, že bola v nedeľu večer privolaná do obce Zlaté Klasy k potýčke medzi viacerými osobami, pričom pri incidente malo dôjsť aj k výstrelom z plynovej zbrane. Po vykonaní potrebných úkonov sa policajtom podarilo útočníka stotožniť," vysvetľuje Zlatica Antalová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave s tým, že poverený policajt obvinil 43 ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania a prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. "Zároveň podal podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa príslušný súd stotožnil a muža poslal do väzby," uzatvára Antalová.

Alena Krčová, hovorkyňa 155 potvrdzuje, že vyslali záchranárov na pomoc údajne napadnutému a zbitému mužovi. "Posádka ho ošetrila a s úrazom hlavy pri vedomí ho transportovala do nemocnice," uzatvára Krčová.

Do obce sme sa po čase vrátili. Už na prvý pohľad bolo zjavné, že prítomnosť fotoaparátu domácich desí. A keď zistili, čo nás zaujíma, tak doslova utekali preč. "Ukážem vám, kde boli tie dni obce, ale o tom mužovi sa nechcem rozprávať," odvrkla nám v rýchlosti žena, ktorá sa s dcérkou prechádzala pri kostole. "Ja nič neviem, opýtajte sa niekoho iného," reagoval s hrôzou v očiach zase starší muž na bicykli.