Chceli pomôcť, no vystavili seba a chudobných Rómov nebezpečnej nákaze! V sobotu 30. januára 2021 v kultúrnom dome vo vlastníctve mesta zorganizovali miestni aktivisti akciu, ktorej cieľom bola humanitárna pomoc.

No organizátori úplne odignorovali fakt, že v tom čase bol vyhlásený núdzový stav pre pandémiu koronavírusu a v mimoriadnej situácii bol vyhlásený zákaz vychádzania, zhromažďovania aj usporiadúvania hromadných podujatí.

Keďže počas akcie najbiednejším rozdávali jedlo a materiálnu pomoc, nahrnulo sa tam množstvo ľudí. Nariadené pandemické opatrenia nebrali na vedomie. Do vnútorných priestorov sa ich v jednej chvíli nahrnuli desiatky. A od toho bol už iba krôčik k tomu, aby sa od potenciálneho infikovaného nakazili ďalší a choboru tak rozšírili do celého mesta.

Rizikové podujatie si organizátori nakrúcali na video. Keď sa začalo šíriť, miestni sa nestačii čudovať. "Akcia sa uskutočňuje 50 metrov od dispečingu mestskej polície, celý čas na ňu dozerajú štátni policajti. Nijako nezasiahnu ani jedni, ani druhí, až kým sa zúčastnení nerozídu," upozornilo na problém ako prvé Dianie v Snine na sociálnej sieti.

Administrátor spomínanej stránky vo videu spoznal aj známu miestnu rómsku aktivistu Jarmilu Kotlárovú, ktorá osem rokov čelila s manželom a s dcérou Zuzanou - policajtkou, trestnému stíhaniu. Iba pred tromi mesiacmi nad nimi vyriekol prešovský krajský súd definitívny verdikt a uznal ich vinnými z výtržníctva: "Na konci sa vo videu objaví pani Kotlárová, známa to osoba. A so stiahnutým respirátorom a širokým úsmevom povie, že no a čo, aj keď sa rozšíri covid, tak určite bude mať ľahký priebeh, lebo na akcii sa rozdávali potraviny. A všetci títo ľudia sa následne rozídu po celom meste. Sníva sa mi?"

V diskusii sa vyjadrovali viacerí obyvatelia Sniny. "Okres Snina je v červenej zóne, má zákaz vychádzania a platia nejaké opatrenia pre všetkých. Ak chceli pomôcť určitej skupine ľudí, dalo sa to aj inak spraviť, efektívnejšie a lepšie," napísal k príspevku na sociálnej sieti Milan.

Administrátor spomínanej stránky na videu dokonca spoznal aj primátorku mesta Danielu Galandovú. Tá sa pár hodín po akcii vyjadrila na sociálnej sieti. Najprv priznala, že priestory poskytlo mesto. Uviedla, že miestne rómske centrum realizovalo zbierku potravín, hygienických potrieb a šatstva a ich časť distribuovali v kultúrnom dome a ďalšiu malo mesto v pláne roznášať núzdnym v ďalšie dni.

"Všetkým prijímateľom pomoci boli najskôr skontrolované potvrdenia, že sú negatívni," dodala. Po tlaku od miestnych, ktorí takéto vysvetlenie neakceptovali a žiadali ospravelnenie a ubezpečenie, že sa niečo podobné už opakovať nebude a pravidlá budú platiť pre každého, otočila: "Mrzí ma tá situácia aj to, že to nebolo skoordinované s mestom, na druhej strane aj to mesto urobilo chybu v tom, že poskytlo priestory a nezabezpečilo osobu, ktorá by na to dohliadla."

Polícia prípad zadokumentovala ako podozrenie z priestupku proti vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR- informovala o incidente policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.